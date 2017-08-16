Иваново, 16 августа, 2017, 16:20 — ИА Регнум. В Ивановской области в суд направлено очередное коррупционное уголовное дело — на этот раз в отношении бывшего председателя регионального комитета по лесному хозяйству. Об утверждении обвинительного заключения 16 августа сообщила пресс-служба прокуратуры региона. Дело будет рассматривать Ленинский суд Иванова.

Aleksey Igonin Вырубка леса

Бывший высокопоставленный чиновник, руководивший лесным хозяйством региона, проходит обвиняемым сразу в двух преступлениях, связанных с получением взятки.

Согласно официальному сообщению прокуратуры, по версии следствия, в период с июня 2014 года по январь 2015 года обвиняемый «получил от представителей коммерческих организаций денежные средства за заключение от имени комитета Ивановской области по лесному хозяйству договоров на проведение сплошных санитарных рубок в лесных участках, а также за утверждение необходимых документов и согласование проведения санитарно-оздоровительных мероприятий в виде сплошных санитарных рубок на арендованных лесных участках».

Общая сумма, которую, по данным следствия, получил теперь уже бывший глава комитета, составила семь миллионов рублей.

Как сообщается, он уже признал свою вину, рассказал об обстоятельствах совершения преступлений. В соответствии с инкриминируемой ему статье Уголовного кодекса, бывший чиновник может лишиться свободы на срок до 15 лет.

Дело бывшего руководителя комитета лесного хозяйства связано с другим громким коррупционным делом — по нему приговор был вынесен чуть раньше. Как считает следствие, экс-чиновник передавал взятки теперь уже бывшему первому вице-губернатору «за общее покровительство»: по данным следствия, с мая 2014 по январь 2015 обвиняемый «занес» своему шефу около восьми миллионов рублей. В апреле этого года вице-губернатор был приговорен к 8,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

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Это преступление, в свою очередь, было выявлено при расследовании дела в отношении главы одного из местных лесничеств: на основании подписанного им акта на лесном участке были вырублены деревья на 64 млн рублей.

Отметим, что в середине июня этого года под следствием оказалась заместитель председателя правительства Ивановской области — директор департамента здравоохранения (незадолго до того, как было объявлено о ее задержании, ее уволили с должности). Также расследуется дело в отношении другого бывшего зампреда областного правительства, который, в свою очередь, был задержан в рамках расследования уголовного дела в отношении экс-главы Иванова и бывшего вице-спикера областной думы, приговор в отношении которого был вынесен в мае.