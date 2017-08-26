Санкт-Петербург, 26 августа, 2017, 12:00 — ИА Регнум. 13 августа в Москве весь день происходили совещания всех обществ и политических групп, входящих в состав государственного совещания. В 10 часов вечера состоялось соединенное заседание всех участников государственного совещания, стоящих на платформе ВЦИК и Совета. Задачей совещания являлось установление общей линии декларативных выступлений. От ВЦИК выступили Дан и Церетели. Затем был оглашен порядок выступлений на совещании различных групп.

Украинская школа

Состоялось совещание национальных социалистических групп, участвующих в государственном совещании. Участники высказывают неудовлетворенность заявлением Керенского по национальному вопросу. Правительством ничего не сделано для его подготовки и разработки к Учредительному собранию. Представители отдельных национальностей собираются огласить свои декларации.

Ввиду того, что Центральная Рада высказалась против участия в совещании, признав его контрреволюционным, украинцы решили с декларацией по украинскому вопросу не выступать.

В Москву из Баку прибыл министр труда Скобелев, ездивший туда с целью предотвратить грозящую забастовку нефтяных промыслов, охватывавшую до 60 000 рабочих. Скобелев предложил нефтепромышленникам и рабочим командировать в Петроград по 10 своих представителей, которые совместно со Скобелевым выработают новые нормы твердых цен на нефть, которые обеспечили бы возможность нефтепромышленникам принять требования рабочих о повышении заработной платы.

В газетах печатается объявление министра внутренних дел Авксентьева от 11 августа:

«Постановлением Временного правительства от 11 июля воспрещены в Петрограде всякие шествия и уличные сборища. В настоящее время Временное правительство напоминает населению Петрограда это свое постановление.

Ввиду этого объявляю, что попытки нарушить это распоряжение, а равно всякие призывы к насилию и мятежному выступлению, откуда бы они ни исходили, будут прекращены всеми мерами».

Pastvu.com Петроград. Демонстрация у памятника Николаю I. Фото — Штейнберг Я.В

«Новая Жизнь» пишет:

«Начальник штаба Верховного главнокомандующего запретил съезд представителей всех фронтовых и армейских комитетов Юго-Западного фронта, созываемый Исполкомом Юго-Западного фронта в Киеве 15 августа».

В Москву приехал Корнилов. «Социал-демократ» пишет:

«Корнилов, по описанию «Русского слова», был встречен рядом депутаций, осыпан цветами, приветствуем кликами «ура». Разъезжал генерал Корнилов с огромной свитой и, прежде всего, отправился помолиться у Иверской. Опять, как две капли воды, похоже на приезд высочайшей особы…

Кроме лиц «официальных», среди которых любопытно отметить нашего городского голову с.-р. Руднева, Корнилова встречали: казачий атаман Каледин, кадет Родичев, Мансырев (правый к.-д.), Ханенко (крупный промышленник). 13 августа Корнилов обедал с Калединым и принял: Милюкова, Юренева, двух банковских тузов, королей нашего финансового капитала— Вышнеградского и Путилова. Оба представителя банков сделали Корнилову доклад о финансовых затруднениях страны… Из других гостей генерала Корнилова интересно отметить Пуришкевича. Был у кандидата в диктаторы и еще докладчик по иностранным делам, Аладьин, только что приехавший из-за границы…»

Распространились слухи, что некоторые казачьи части направляются с фронта к Москве. Одновременно с этим стало известно о решительных контрреволюционных выступлениях, организуемых определенными военными группами при сочувствии некоторых общественных кругов Москвы.

Военные власти поставили в известность Московский Совет о предполагаемых выступлениях. При участии представителей ВЦИК были приняты меры для ознакомления солдат с возможностью выступления и необходимостью принятия мер по охране города и важных учреждений.

К этим приготовлениям были привлечены и представители московских большевиков, пользующиеся влиянием во многих войсковых частях, куда им на этот случай был открыт доступ.

Карикатура на Юлия Мартова

Состоялись лекции Мартова и Мартынова в Москве. Перед началом лекции Мартову было прочитано приветствие от имени Замоскворецкого районного комитета партии большевиков, в котором подчеркивалось, что Мартов всегда мужественно защищал в Советах представителей РСДРП (б). Отвечая после доклада на вопросы, Мартов сказал, что объединение с большевиками станет возможным для меньшевиков-интернационалистов, если большевики изменят свою тактику в отношении к Советам и Стокгольмской конференции.

«Новая жизнь» печатает письмо Луначарского о голодовке, объявленной в Крестах, в котором он возмущается незаконным содержанием в тюрьме и равнодушием к голодающим со стороны господствующих партий и правительства.

«Пролетарий» печатает статью «Очередная гнусность», посвященную клевете буржуазных газет на Каменева.

Финляндский генерал-губернатор обратился к бывшему тальману (спикеру) сейма с открытым письмом, где объявляет созыв сейма незаконным, вынуждающим Временное правительство «прибегнуть к материальной силе».

В Киеве открылся 1-й всероссийский съезд батраков-рабочих сахарной промышленности. На одном из заседаний единогласно принята резолюция с требованием передачи помещичьей земли крестьянским комитетам.

«Пролетарий» опубликовал манифест 6-го съезда РСДРП (большевиков), в котором заявляется о необходимости борьбы с контрреволюцией.