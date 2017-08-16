Киев провоцирует Россию и кидает бойцов на мины: Радио REGNUM
ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 16 августа, 2017, 17:00 — ИА Регнум.
- Очевидная провокация: Киев обвинил Россию в «передаче» украинских двигателей КНДР;
- Своих бросают на мины: Шестеро бойцов Вооруженных сил Украины погибли на юге Донбасса;
- Граница — на месте: Федеральная служба безопасности России по Новосибирской области о российско-казахстанском рубеже и озере Сладком;
- Компенсации достойны: Участникам программы реновации Министерство финансов России предлагает налоговые льготы;
- Исчезающее наследие: Байкал утопает в мусоре.