Вильнюс, 16 августа, 2017, 16:15 — ИА Регнум. Самоуправление Вильнюса сегодня, 16 августа, узаконило статус длинной гимназии у трёх школ для нацменьшинств — двух с польским языком обучения и одной с русским языком обучения, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

mricon Учебник русского языка

Последняя — столичная школа имени Александра Пушкина — добивалась через суды этого статуса последние несколько лет, организовывая в том числе пикеты и акции протеста. Однако ранее горсовет литовской столицы в лице правящей коалиции из либералов и консерваторов блокировал разрешение русскоязычной школе преподавать полные 12 лет обучения.

Консерваторы попытались сегодня также сорвать голосование. Фракция «Союза Отечества» — Христианских демократов Литвы в вильнюсском самоуправлении не стала принимать участие в заседании горсовета, пытаясь не допустить кворума.

Они и 26 июля покидали зал для голосования, и попытка срыва кворума тогда удалась. «После того, как на прошлом заседании не удалось реализовать сделку Шимашюса (лидер либералов, мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс — прим. ИА REGNUM ) и Томашевского (лидер Избирательной акции поляков Литвы — Союза христианских семей Вальдемар Томашевский — прим. ИА REGNUM ), сегодня в срочном порядке созвали еще одно заседание горсовета, в повестке дня которого фигурируют те же самые вопросы, актуальные для фракции Томашевского», — пояснили своё неучастие консерваторы.

«Уже некоторое время удивляет поведение Саюдиса либералов и мэра Шимашюса, когда они важные и дорогостоящие решения пытаются принять в особо срочном порядке при поддержке фракции Томашевского в Вильнюсском горсовете. Похоже, что объектом политической торговли стали вопросы образования, когда либералы вдруг стали поддерживать сохранение полупустых школ. «Союз Отечества» — Христианские демократы Литвы не поддерживает и не поддержит решения, которые наносят вред общему благополучию города, которые, кроме того, вне всяких сомнений противоречат соглашению о коалиции», — говорит вице-мэр Вильнюса, староста фракции консерваторов в горсовете Валдас Бенкунскас.

Стоит отметить, что политик целенаправленно вводит в заблуждение таким заявлением, поскольку школа имени Пушкина — одна из самых популярных в Вильнюсе среди русскоязычного населения. К 1 сентября 2017 года, например, сформировано сразу пять первых классов, а количество учеников даже ненамного превышает максимальную норму. Однако Бенкунскасу принадлежат слова о том, что «русские могут и не оканчивать все 12 классов» и стать неквалифицированными работниками. Например, говорил ранее вице-мэр консерватор, работать на стройках, поскольку строителей не хватает. Или ассимилироваться, учась в школах с преподаванием на литовском языке.

Стоит отметить, что ровно такой же позиции придерживались и правящие в столице Литвы либералы, которые своими решениями уничтожили уже несколько русскоязычных школ. Школы закрывались под предлогом малого количества учеников, но это малое количество было спровоцировано как раз решениями либералов, которые отнимали у школ статус полной двенадцатилетки. В итоге родители отдавали своих детей в те учреждения, которые этот статус не теряли, а в неполных школах детей становилось меньше естественным образом. И их закрывали.

Решение дать статус 12-летки школе Пушкина стало политическим обменом между оппозиционной Избирательной акции поляков Литвы — Союзом Христианских семей с Саюдисом либералов. Поляки поддержали непопулярное в правящей коалиции решение о покупке автобусов для столичного парка, а либералы — статус 12-летней школы для трёх учебных заведений.