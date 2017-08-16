Вашингтон, 16 августа, 2017, 16:17 — ИА Регнум. Компания Samsung получила патент на смартфон со встроенным алкотестером. Об этом сообщает Patently Apple.

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По информации издания, устройство напоминает смартфоны из линейки Galaxy Note, в который встроен стилус S Pen. Он выступает в качестве микрофона и прибора для измерения содержания алкоголя в крови.

Сам тестер будет гибким и может быть согнут под углом почти 90 градусов. Благодаря этому его можно будет не вытаскивать из корпуса. Анализировать воздух, который попадает в S Pen, и обрабатывать данные будет планшетофон.

В алкотестер также встроен микрофон, благодаря чему можно будет определить степень опьянения перед телефонным звонком или вождением.

Издание отмечает, что существует вероятность появления разработки в одной из следующих линеек смартфонов от Samsung.