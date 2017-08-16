Брюссель, 16 августа, 2017, 16:06 — ИА Регнум. Система оповещения о болезнях животных Еврокомиссии распространила информацию о новых вспышках инфекционных болезней в Италии, Франции и Польше, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 16 августа.

Никола Пуссен. Чума в Ашдоде, 1630

Итальянское компетентное учреждение информировало, что в регионе Мантова зафиксирована вспышка патогенного птичьего гриппа H5N8 на ферме, где разводятся индюки мясной породы. На ферме содержались 7680 индюков. Все птицы должны быть уничтожены и утилизированы. Это уже 29 вспышка в Италии в 2017 году, раньше они регистрировались в таких регионах как Венеция, Парма, Тревис, Мантова, Верона и Павиос. В связи с этим в Италии уже пришлось уничтожить более 1,1 млн птиц.

Сообщение о вспышке болезни «синего языка» получено от французского компетентного учреждения. Болезнь зафиксирована в хозяйстве в Южной Корсике, где содержатся 149 голов домашнего скота. В этом году во Франции подтверждены 747 случаев этой болезни, только в первую декаду августа зарегистрировано 19 новых случаев. По официальным данным, из-за болезни на пострадавших фермах пришлось уничтожить 107 780 голов крупного рогатого скота, 4502 овцы, 64 козы. В последнее время вспышки болезни «синего языка» были зарегистрированы в Испании, Словакии, Сербии, Португалии, Италии, Франции, Хорватии, на Кипре.

Болезнь «синего языка» животные друг другу не предают, ее распространяет кровососущая мошкара. Во время нее стадо бывает непродуктивным, может умереть около 70% животных и больше. В отношении страны, где подтвержден очаг этой инфекции, могут применяться ограничения относительно вывоза животных.

В Польше, как и в других странах региона, больше всего проблем вызывает африканская свиная чума. Последняя ее вспышка в Польше зафиксирована в округе Бяла-Подляска. В мелком хозяйстве содержались 28 свиней. Это уже 52-й очаг африканской свиной чумы, в 2017 году зарегистрированный на польских фермах. Из-за вируса пришлось уничтожить 4200 свиней. В популяции кабанов зарегистрированы 274 места заражения вирусом, в которых 347 кабанам диагностирована свиная чума.

Африканская свиная чума также регистрируется в Латвии и Эстонии. В Латвии в этом году уже зарегистрированы 4 вспышки болезни в местах разведения свиней: в Рижском, Прейльском и Даугавпилском регионах, где всего уничтожено 20 840 свиней. В дикой популяции кабанов зарегистрированы 557 мест заражения свиной чумой, болезнь подтверждена у 880 кабанов.

В Эстонии в 2017 году зарегистрированы 2 вспышки свиной чумы в местах разведения животных: в регионах Пярну и Сааремаа, где всего было уничтожено 6652 свиньи. В дикой популяции зарегистрированы 455 места заражения вирусом, свиная чума была диагностирована 645 кабанам.

В Литве в этом году зарегистрированы 2 вспышки свиной чумы в коммерческих хозяйствах и на 17 небольших фермах. Всего из-за свиной чумы были уничтожены 24 566 свиней. В дикой фауне свиная чума зафиксирована в 476 местах, были заражены 859 кабанов.