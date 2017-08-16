Москва, 16 августа, 2017, 16:03 — ИА Регнум. Российская валюта «вздохнула свободнее» благодаря снижению градуса напряженности конфликта между Вашингтоном и Пхеньяном, фактора налогового периода и попыткам цен на сырую нефть после падения развернуться вверх. Заявил корреспонденту ИА REGNUM инвестиционный аналитик Global FX Сергей Костенко.

ИА REGNUM Рубль

По его мнению, «новости о том, что США и КНДР несколько снизили свой напор вербального противостояния, оказывает поддержку спросу на рискованные активы, а также валюты стран с развивающейся экономикой (ЕМ), к которым относится и российский рубль».

«На внутреннем валютном рынке 16 августа днем отмечается плавное «продавливание» рубля вверх против евро и американского доллара на фоне тонкого рынка и превалирования продаж валюты экспортерами, которые вероятно спешат воспользоваться относительно высоким курсом национальной валюты. Также поддержку рубль получает в преддверии очередного аукциона Минфина по размещению государственных долговых бумаг (ОФЗ)», — пояснил эксперт.

«Похоже, что нерезиденты принимают активное участие в его покупках, тем самым способствуя укреплению курса рубля. Он проявляет завидную устойчивость против роста американского доллара на мировом валютном рынке, а также к падению цен на сырую нефть», — отметил Костенко.

«Наблюдая за такой динамикой можно говорить, что рубль имеет все шансы, если, конечно, цены на нефть возобновят рост, в очередной раз протестировать недавние максимумы как против евро (67,65), так и доллара (58,80). Вероятнее всего, пара доллар США/рубль будет в ближайшее время консолидироваться в диапазоне 58,80−60,70, а пара евро/рубль упадет к 68,00», — привел цифры эксперт.

«Цены на сырую нефть получили 15 августа поддержку после публикации данных от Американского института нефти (API), которые показали сильное падение запасов нефти на прошлой неделе на 9,8 млн баррелей. Но уже 16 августа перед выходом официальных цифр по запасам нефти и нефтепродуктов от министерства энергетики США отмечается прекращение роста цены и ее разворот с выходом на негативную территорию», — сказал Костенко.

«Цены на нефть по-прежнему остаются под перекрёстным огнем ряда негативных и позитивных факторов, — считает эксперт. — К позитивным относятся меры ОПЕК+, направленные на сокращение объемов добычи сырой нефти, а также сильное снижение запасов черного золота в Штатах. К негативным, — возобновившийся рост активности американских «сланцевых» компаний, падение спроса на нефть в Китае и проявившееся невыполнение многими членами ОПЕК, взятых на себя обязательств».

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Как сообщало ИА REGNUM, официальные курсы ЦБ РФ на 17 августа составляют 59,65 рубля за американскую валюту и 69,99 рубля за евро. Обе оценки пересмотрены на понижение, на 27 и 38 копеек соответственно.