Британские эксперты: Уровень жизни в Киеве сильно упал за пять лет
Киев, 16 августа, 2017, 15:49 — ИА Регнум. На 131-й позиции из 140 оказался Киев в ежегодном рейтинге самых комфортных городов мира, составленном британской экспертно-аналитической группой The Economist Intelligence Unit (EIU).
Согласно опубликованному исследовательскому отчету, ежегодный рейтинг из 140 наиболее комфортных городов мира составлялся по 30 факторам, таким как здравоохранение, образование, инфраструктура, безопасность и другим.
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Наихудшую динамику за последние пять лет показал Киев, чей рейтинг снизился за это время на 21,4%. Также аналитики занесли в список с негативной тенденцией к изменению рейтинга Москву — столица России упала на 5,6% в рейтинге за последние пять лет и оказалась на 80-м месте.
По соседству с Киевом оказались такие города, как столица Зимбабве Хараре, портовый город Нигерии Лагос и столица Ливии Триполи. Самым худшим городом в рейтинге признан Дамаск в Сирии.
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В десятку лучших городов по комфортности проживания попали сразу три канадских города — Ванкувер, Торонто и Калгари, а также столица Финляндии Хельсинки. Самым комфортным городом мира эксперты EIU назвали австралийский Мельбурн.
Напомним, по данным Всемирного экономического форума о перспективах туризма в различных странах, Украина заняла 88-е место среди 136 стран. При этом в разделе «безопасность» Украина оказалась на 127-м месте.