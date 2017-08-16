Киев, 16 августа, 2017, 15:49 — ИА Регнум. На 131-й позиции из 140 оказался Киев в ежегодном рейтинге самых комфортных городов мира, составленном британской экспертно-аналитической группой The Economist Intelligence Unit (EIU).

Torange.biz Гроши

Согласно опубликованному исследовательскому отчету, ежегодный рейтинг из 140 наиболее комфортных городов мира составлялся по 30 факторам, таким как здравоохранение, образование, инфраструктура, безопасность и другим.

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Наихудшую динамику за последние пять лет показал Киев, чей рейтинг снизился за это время на 21,4%. Также аналитики занесли в список с негативной тенденцией к изменению рейтинга Москву — столица России упала на 5,6% в рейтинге за последние пять лет и оказалась на 80-м месте.

По соседству с Киевом оказались такие города, как столица Зимбабве Хараре, портовый город Нигерии Лагос и столица Ливии Триполи. Самым худшим городом в рейтинге признан Дамаск в Сирии.

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В десятку лучших городов по комфортности проживания попали сразу три канадских города — Ванкувер, Торонто и Калгари, а также столица Финляндии Хельсинки. Самым комфортным городом мира эксперты EIU назвали австралийский Мельбурн.

Напомним, по данным Всемирного экономического форума о перспективах туризма в различных странах, Украина заняла 88-е место среди 136 стран. При этом в разделе «безопасность» Украина оказалась на 127-м месте.