Нижний Новгород, 16 августа, 2017, 15:44 — ИА Регнум. В Нижегородской области по итогам первого полугодия 2017 года 11% жителей оказались за чертой бедности, получая доход ниже прожиточного минимума.

Андрей Репин ИА REGNUM Нищета

При этом величина прожиточного минимума по расчетам регионального отделения Росстата на начало июля 2017 года составила 9335 рублей, а соотношение среднедушевого дохода и прожиточного минимума во II квартале 2017 года составило 3,3 раза.

Читайте также: Обнищание населения в Нижегородской области: уровень бедности резко вырос

Читайте также: В обнищании нижегородцев Шанцев обвинил глобальные внешние факторы

Уровень бедности, зафиксированный в регионе на 1 июля, немного снизился по сравнению с первым кварталом, но все еще превышает показатель начала года.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам I квартала 2017 года доля населения с доходами ниже прожиточного минимума составила 12,2% от общего числа жителей. На начало года она составляла около 9,8%, в 2015 году — 9,6%.

Читайте также: Нижегородцы стали активнее жить в долг

Величина прожиточного минимума в расчете на душу населения по итогам первого квартала 2017 года в Нижегородской области составила 8971 рубль, а среднедушевые доходы населения — 30,34 тыс. рублей в месяц. При этом реальные располагаемые денежные доходы населения снизились по сравнению с предыдущим годом на 7,5%.

Региональные власти предпочитают перекладывать вину за обнищание населения на «глобальные внешние факторы», которые оказывают негативное влияние на российскую экономику в целом.

Читайте также: Данные по Нижегородской области опровергают слова главы Минфина РФ

«Нас, безусловно, беспокоит локальное снижение реальных доходов граждан. Это общероссийская тенденция, являющаяся следствием негативного влияния на экономику государства глобальных внешних факторов», — заявлял в мае 2017 года губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев.

Одновременно с этим нижегородцы все чаще начинают жить в долг. В Нижегородской области в январе — мае 2017 года количество потребительских кредитов выросло на 25% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Всего за пять месяцев в регионе было выдано 140,84 тыс. потребительских кредитов.