За чертой бедности живут 11% нижегородцев
Нижний Новгород, 16 августа, 2017, 15:44 — ИА Регнум. В Нижегородской области по итогам первого полугодия 2017 года 11% жителей оказались за чертой бедности, получая доход ниже прожиточного минимума.
При этом величина прожиточного минимума по расчетам регионального отделения Росстата на начало июля 2017 года составила 9335 рублей, а соотношение среднедушевого дохода и прожиточного минимума во II квартале 2017 года составило 3,3 раза.
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Уровень бедности, зафиксированный в регионе на 1 июля, немного снизился по сравнению с первым кварталом, но все еще превышает показатель начала года.
Как сообщало ИА REGNUM, по итогам I квартала 2017 года доля населения с доходами ниже прожиточного минимума составила 12,2% от общего числа жителей. На начало года она составляла около 9,8%, в 2015 году — 9,6%.
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Величина прожиточного минимума в расчете на душу населения по итогам первого квартала 2017 года в Нижегородской области составила 8971 рубль, а среднедушевые доходы населения — 30,34 тыс. рублей в месяц. При этом реальные располагаемые денежные доходы населения снизились по сравнению с предыдущим годом на 7,5%.
Региональные власти предпочитают перекладывать вину за обнищание населения на «глобальные внешние факторы», которые оказывают негативное влияние на российскую экономику в целом.
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«Нас, безусловно, беспокоит локальное снижение реальных доходов граждан. Это общероссийская тенденция, являющаяся следствием негативного влияния на экономику государства глобальных внешних факторов», — заявлял в мае 2017 года губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев.
Одновременно с этим нижегородцы все чаще начинают жить в долг. В Нижегородской области в январе — мае 2017 года количество потребительских кредитов выросло на 25% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Всего за пять месяцев в регионе было выдано 140,84 тыс. потребительских кредитов.