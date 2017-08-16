Москва, 16 августа, 2017, 15:43 — ИА Регнум. Граница между Россией и Казахстаном, проходящая в районе озера Сладкое в Новосибирской области, осталась на прежнем месте, однако само озеро «ушло» на казахскую сторону. Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской.

Яндекс Россия, Новосибирская область, Барабинский район, озеро Сладкое

«История о том, как климатические изменения меняют границы, — написал министр. — Озеро вернется в свои берега с осенним циклом осадков».

Донской пояснил, что никакого изменения государственной границы не произошло, суть заключается в следующем: озеро находится в так называемой бессточной зоне, вода в него не поступает. На наполнение водоема влияют только погодные условия.

Изменение размеров Сладкого — процесс циклический. Осенью акватория увеличится, и граница вновь пройдет по воде, добавил он.

Напомним, о том, что озеро Сладкое в Купинском районе Новосибирской области якобы полностью отошло Казахстану, стало известно 15 августа из сообщения пресс-службы районной администрации. Власти предупредили местных жителей, посещающих озеро в сезон охоты, о недопустимости нарушения пограничного режима.

16 августа пограничное управление ФСБ по Новосибирской области сообщило, что об уменьшении размеров озера стало известно во время демаркации, когда границу стали обозначать с помощью знаков на местности. Сейчас граница проходит как раз по российскому берегу водоема.

Сообщение местных властей было вызвано тем, что люди привыкли считать границу проходящей по воде и продолжали охотиться на берегах озера.

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