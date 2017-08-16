Москва, 16 августа, 2017, 15:40 — ИА Регнум. Рубль 16 августа днем сумел продолжить умеренное укрепление в парах с иностранными валютами, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«С одной стороны, «россиянину» помогает локальный спрос на рубли на внутреннем рынке — Минфин 16 августа утром проводил аукцион по размещению ОФЗ. На этой же стороне поля играет и начало налогового периода, что способствует стабилизации российской валюты», — сказала эксперт.

Кроме того, по ее словам, сырьевая составляющая сегодня выглядит благополучно, и это положительным образом отражается в динамике рубля.

«Геополитический фактор в рубле временно ослаб, но не стоит сбрасывать его со счетов окончательно. Уже в начале сентября американский Конгресс может вернуться к процессу принятия окончательных решений по антироссийским санкциям, и волна продаж вернется», — считает эксперт.

«Кроме того, нужно держать в поле зрения тот факт, что компании и предприятия начинают понемногу покупать доллары, чтобы в сентябре быть готовыми к выплатам по внешнему долгу», — отметила Бодрова.

«В этой композиции не хватает только падающей нефти (для этого есть причины, просто их пока предпочитают не замечать), и тогда доллар направится в сторону 62−64 рублей быстрыми шагами», — полагает эксперт.

Добавим, за доллар США 16 августа давали 59,57 рубля (-0,2%). Евро торгуется по 69,72 рубля (-0,4%). Официальные курсы ЦБ РФ на четверг, 17 августа, составляют 59,65 рубля за американскую валюту и 69,99 рубля за евро. Обе оценки пересмотрены на понижение, на 27 и 38 копеек соответственно.

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