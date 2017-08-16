Калининград, 16 августа, 2017, 15:31 — ИА Регнум. Отмена НДС на авиаперевозки в Калининград — «точечное решение, по случаю». Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал экс-руководитель Главного управления экономического развития администрации Калининградской области, кандидат экономических наук Виталий Жданов, комментируя сегодняшнее решение Владимира Путина обнулить налог российским авиакомпаниям, осуществляющим перелёты в российский эксклав.

Gov39.ru Калининградский аэропорт «Храброво»

«Это точечное решение, по случаю, — сказал экономист. — Решение, которое стратегически не решает проблему оторванности Калининградской области от «большой России». Но, тем не менее, и это хорошо».

Жданов уточнил, что отмена НДС — это «выпадение из федерального бюджета».

«Но для федерального бюджета это сущие копейки, менее процента. Также для того же «Аэрофлота» это абсолютно не критично, потому что он имеет большой входной НДС, — продолжил эксперт. — Для жителей Калининградской области это, безусловно, облегчение, но надо двигаться дальше и обнулять НДС для тех западных авиакомпаний, кто готов работать с Калининградом, соединяя эксклав с европейскими столицами».

ИА REGNUM напоминает, что сегодня, 16 августа, на совещании по развитию транспортной инфраструктуры Северо-Запада России Владимир Путин поднял вопрос о дорогостоящих авиабилетах в Калининград. После обсуждения прежняя схема субсидирования авиакомпаний была признана неэффективной (на бумаге субсидии действовали до 15 октября 2017 года, но были выбраны населением уже к середине июля. — ИА REGNUM ), и президент принял решение «снять НДС, как исключение».

«Все калининградцы должны услышать: Калининградская область — единственный особый регион, окруженный со всех сторон иностранными границами, и вопрос авиасообщения имеет для них особое значение, — сказал Путин. — В связи с этим, рассмотрев весь опыт субсидирования авиаперевозок из Калининградской области и прозвучавшие на совещании предложения, считаю необходимым проработать решение по полной отмене НДС на все пассажирские перевозки исключительно для этого региона. Это позволит, по оценке экономистов, снизить в среднем цены на билеты на 10% для всех категорий пассажиров»,

Таким образом, предполагается, что стоимость билетов из Калининграда в Москву и обратно будет равна 9 тысячам рублей (при субсидировании авиакомпаниями из федерального бюджета тариф был 7600 рублей).