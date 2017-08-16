Лондон, 16 августа, 2017, 15:28 — ИА Регнум. Может ли Россия научить чему-то США в вопросе отношения к памятникам прошлого, задается вопросом на страницах британской The Independent Джеймс Глейзер, профессор исследовательского Университета Тафтса (США, штат Массачусетс).

AlexanderKonov Рабочий и Колхозница. Москва

«Южная часть США — от Нового Орлеана до Луисвилля — сегодня вступила в новую для себя эпоху — период свержения статуй, прославляющих Конфедерацию, стоявшую, как известно, на позициях расизма и допускавшую рабство, — размышляет ученый. — Процесс суда над памятниками сложен и противоречив: мы не знаем, что делать с этими отголосками прошлого — просто бросить их в пепельницу истории, зачистив неприятные страницы?»

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По мнению автора, американцам есть смысл и необходимость обратиться к опыту русских: они пережили советский опыт. Период СССР — это, конечно, не то же самое, что Конфедерация, но все же.

«В Москве и других городах бывшего Советского Союза память о тех годах намертво вмурована в здания, мосты и другую инфраструктуру. В виде высеченных звезд, серпов, молотов. Скульптуры героических солдат и матросов, перепоясанных крест-накрест пулеметными лентами, счастливых рабочих и колхозниц занимают свои позиции на станциях московского метро и поблизости от них. Семь высоток, упрямо именуемых сталинскими, украшают город. Такое нельзя удалить хирургическим путем. И русские нашли выход, — делится мыслями с читателем Глейзер. — Поначалу во время перестройки без перегибов, конечно, не обошлось, летели памятники Ленину, снимали с постамента Дзержинского… Пропаганда, рассказывавшая о репрессиях, впрочем, быстро выдохлась. А русские не стали отказываться от былого, собирая в большинстве своем убранные с исторических мест памятники в сады истории — музеи под открытым небом. Один из таких есть в Парке Горького».

«Либералы же, возмущаясь таким поворотом событий, попытались придать новый импульс антисоветской деятельности, но вышло наоборот. Народ, переев приготовленного либералами блюда, превратил объекты пропаганды прошлого в кич настоящего: футболки с советской символикой теперь столь же популярны в киосках, как традиционные матрешки и украшения из янтаря. Русские считают, что прошлое нужно знать, помнить о нем и беречь его. Это была часть их жизни и ее нельзя просто взять и выкинуть», — резюмирует американский профессор.

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