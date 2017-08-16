Ярославль, 16 августа, 2017, 15:28 — ИА Регнум. В четырех городах Ярославской области — Тутаеве, Ярославле, Мышкине, Угличе — пройдет проект «Литературный теплоход «Волжская волна — 2017». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Теплоход на Волге

Инициатором международного книжного фестиваля «Волжская волна» является Приволжская книжная палата. В этом году в рамках фестиваля состоится проект «Литературный теплоход «Волжская волна — 2017». Теплоход пройдет по маршруту: Москва — Калязин — Тутаев — Ярославль — Мышкин — Углич — Москва. В проекте примут участие писатели Юрий Поляков, Павел Басинский, Сергей Шаргунов, Евгений Анташкевич, Евгений Чигрин, Алексей Варламов и др., а также руководители Российского книжного союза, Российской книжной палаты, Ассоциации книгоиздателей России. В каждом городе состоятся встречи писателей с читателями, любителями книги и литературы, издателями.

В Ярославской областной универсальной научной библиотеке им. Н. А. Некрасова будет организовано две площадки: площадка для издателей, библиотекарей, редакторов и площадка для массового читателя, любителей литературы, представителей культурной общественности. Площадка для массового читателя, любителей литературы, представителей культурной общественности. Темы площадки: «Современные тенденции в русской литературе», «Актуальные проблемы в современной российской литературе», «Литература и патриотизм», «Литература и власть».