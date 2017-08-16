Дамаск, 16 августа, 2017, 15:20 — ИА Регнум. На склады сирийских боевиков поступали отравляющие вещества из США и Великобритании. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Сирии Фейсал Микдад, передает ТВЦ.

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Отравляющие вещества были найдены при осмотре складов в Алеппо и в восточном пригороде Дамаска, освобожденном от боевиков. Речь идет о ручных гранатах и боеприпасах для гранатометов, снаряженных раздражающими отравляющими веществами CS и CN.

Производитель химических боеприпасов — расположенная в США компания Federal Laboratories, а отравляющих веществ — британская Cherming Defence UK и американская NonLethal Technologies, пояснил дипломат.

Микдад отметил, что отравляющие вещества раздражающего действия являются запрещенными средствами ведения войны, согласно Конвенции о запрещении химического оружия. Обнаружение таких веществ дает веский повод для обвинений США, Великобритании и их союзников в регионе в поддержке террористов.

«Ими осуществляются поставки боевикам не только обычного вооружения, но и запрещенных отравляющих средств», — подчеркнул он.

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