Москва, 16 августа, 2017, 15:13 — ИА Регнум. Количество опасных погодных явлений в России за последние 25 лет увеличилось почти вдвое, сообщает 16 августа Мир24 со ссылкой на главу Росгидромета Александра Фролова.

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«По статистике, количество опасных погодных, а в некоторых городах и гидрологических явлений растет», — сообщил он.

Фролов отметил, что раньше в России в год фиксировалось по 150−200 погодных явлений, наносящих ущерб. За последние годы это число увеличилось до 350−400 в год.

Также, по его словам, планируется использование радиолокационных и спутниковых возможностей предупреждения о природных катаклизмах.

«Мы хотим развивать наблюдательные системы с использованием как обычных наблюдательных средств — климатических станций, так и средств, которые мы будем размещать на мачтах сотовой связи», — добавил он.

Глава Росгидромета подчеркнул, что новая система позволит предупреждать людей о месте и интенсивности того или иного погодного явления за три часа до его наступления. Новую систему в дальнейшем планируется распространить на другие крупные города страны.

Кроме того, до конца 2017 года Росгидромет должен получить суперкомпьютер для моделирования опасных явлений.

«Будем очень активно использовать современные средства моделирования», — резюмировал Фролов.