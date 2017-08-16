Москва, 16 августа, 2017, 15:03 — ИА Регнум. Стали известны причины столь удивительной стабильности российской валюты в последнее время. Напомним, что доллар/рубль как будто держали в районе 60 рублей на протяжении последнего времени и не давали подняться выше данного значения. Причиной этому стало то, что Центробанк фактически изъял 1 трлн рублей из банковской системы, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель департамента аналитики компании АНАЛИТИКА Онлайн Глеб Задоя.

Kuba Центральный Банк России

«150 млрд были изъяты в виде облигаций, которые мегарегулятор выпустил впервые за шесть лет. Также почти 900 млрд рублей ЦБ привлек на депозиты под ставку близкую к 9% годовых. Таким образом, ЦБ снижает риски для российского валютного рынка. Банкам проще и выгоднее вложить деньги в ЦБ под понятную ставку доходности, чем пытаться извлечь спекулятивную прибыль на валютном курсе», — пояснил эксперт.

«Тем временем, Росстат отчитался о снижении темпов роста промпроизводства до 1,1% в июле. При этом, если бы не сырьевой сектор экономики, то показатель оказался бы очевидно отрицательным. В плюс помогли выбиться такие отрасли как газовая, которая выросла более чем на 18%, добыча угля выросла почти на 8%. Также поддержать промпроизводство помогло и сельское хозяйство», — привел цифры Задоя.

«Например, производство крупы выросло более чем на 50%, подсолнечного масла почти на 44%. В аутсайдерах оказалась легкая промышленность, производство стройматериалов и электродвигателей, сократилось производство автобусов. Таким образом, российскую экономику в плюс тянет сырьевой сектор и сельское хозяйство», — отметил эксперт.

На этом фоне курс доллара на московской бирже держится на уровне 59 рублей 65 копеек, евро торгуется на уровне 69 рублей 80 копеек, индекс ММВБ находится на отметке 1950 пунктов, а котировки нефти марки Brent вновь поднялись выше $51 за баррель.

«Действия Центробанка по изъятию ликвидности с российского рынка являются крайне позитивным фактором для курса рубля. Уже сейчас видно влияние этого фактора на стоимость инвалют. Но, вероятнее всего, это временное явление и без уверенной динамики на нефтяном рынке, поддержать рост деревянного будет достаточно сложно», — считает Задоя.

«К слову о нефтяном рынке, североморский сорт Brent торгуется последний месяц в диапазоне от $50 до $53 за баррель. В случае если не удастся удержаться в данном диапазоне и начнется снижение, то доллар/рубль неминуемо вырастет до 62—63 рублей. При этом вполне вероятно, что такой сценарий реализуется уже в августе, может быть, в начале сентября», — предположил эксперт.

По его мнению, «не стоить исключать и альтернативного сценария, когда котировки черного золота все-таки поднимутся выше $53 за баррель, тогда у рубля есть все шансы укрепиться до 57 — 58 рублей. Данный сценарий сейчас рассматривается как маловероятный, потому что фундаментальных факторов для подъема нефтяных цен на рынке сейчас практически нет».

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Как сообщало ИА REGNUM, 15 августа Центробанк России разместил выпуск купонных облигаций (КОБР) на 150 млрд рублей. Данный выпуск стал первым за шесть лет с 2011 года размещением облигаций Банка России и первым выпуском купонных облигаций.