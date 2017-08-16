Израильский спутник заснял строительство Ираном военного завода в Сирии
Тель-Авив, Израиль, 16 августа, 2017, 15:07 — ИА Регнум. Израильский спутник зафиксировал иранский завод по производству ракет на территории Сирии, сообщает 16 августа The Independent.
Фотография участка вблизи провинции Латакия, контролируемого правительственными войсками, демонстрирует объекты, напоминающие ракетный завод в Тегеране.
По мнению аналитиков, данное сооружение не могло быть построено без участие иранских экспертов, действующих в Сирии.
Данный объект может содержать подземную инфраструктуру, предназначенную для хранения ракет дальнего радиуса действия, способных поразить территорию Израиля, считают эксперты. Строительство сооружения будет завершено к концу 2017 года.
Причиной пристального внимания Тель-Авива к Сирии является усиление влияния Ирана и «Хезболлы» в этой стране, что вызывает сильное беспокойство Израиля.
Напомним, гражданская война в Сирии продолжается шесть лет. Правительство Башара Асада ведет борьбу с террористическими группировками, а также с так называемой умеренной оппозицией. Помимо России, Дамаску оказывают помощь Иран и ливанская «Хезболла».