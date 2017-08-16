Тель-Авив, Израиль, 16 августа, 2017, 15:07 — ИА Регнум. Израильский спутник зафиксировал иранский завод по производству ракет на территории Сирии, сообщает 16 августа The Independent.

Iai.co.il Израильский спутник Амос

Фотография участка вблизи провинции Латакия, контролируемого правительственными войсками, демонстрирует объекты, напоминающие ракетный завод в Тегеране.

По мнению аналитиков, данное сооружение не могло быть построено без участие иранских экспертов, действующих в Сирии.

Данный объект может содержать подземную инфраструктуру, предназначенную для хранения ракет дальнего радиуса действия, способных поразить территорию Израиля, считают эксперты. Строительство сооружения будет завершено к концу 2017 года.

Причиной пристального внимания Тель-Авива к Сирии является усиление влияния Ирана и «Хезболлы» в этой стране, что вызывает сильное беспокойство Израиля.

Напомним, гражданская война в Сирии продолжается шесть лет. Правительство Башара Асада ведет борьбу с террористическими группировками, а также с так называемой умеренной оппозицией. Помимо России, Дамаску оказывают помощь Иран и ливанская «Хезболла».