Калуга, 16 августа, 2017, 15:33 — ИА Регнум. Сегодня, 16 августа, в Калуге состоялось внеочередное заседание городской думы, на котором были внесены изменения в бюджет города, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба городской думы Калуги Внеочередное заседание городской думы Калуги

37 миллионов рублей выделяется для оказания финансовой помощи и предупреждения банкротства муниципальных предприятий. 18 миллионов рублей будет направлено на оплату взноса в уставной фонд МУП «Калугатеплосеть». 2,8 миллиона рублей дополнительно выделяется на создание, содержание и ремонт объектов благоустройства, 5 миллионов рублей — на строительство и реконструкцию линий наружного освещения, 4,4 млн рублей — для обеспечения условий софинансирования с областным бюджетом мероприятий по переводу жилых домов на индивидуальное отопление.

На заседании было принято решение выделить в 2018 году 35 миллионов рублей на проведение капитального ремонта дома № 48 по улице Кирова.

В ходе часа контроля депутаты заслушали отчёт о ходе реализации муниципальной программы «Городская среда». Как сообщил начальник управления городского хозяйства Алексей Дмитриев, работы по ремонту и благоустройству начались на 42 объектах из 111. Ведутся работы по прокладке коммуникаций и укладке выравнивающего слоя на территории нового городского парка. В результате совместной работы депутатов городской думы, специалистов городской управы и Контрольно-счётной палаты была найдена возможность включения в программу «Городская среда» на 2018 год размежёванных дворовых территорий. Также Алексей Дмитриев сообщил, что в 2018 году распределение средств между ремонтом дворовых территорий и обустройством общественных пространств в рамках программы будет передано на усмотрение муниципалитетов. Кроме того, в следующем году в программу «Городская среда» будут включены работы по приведению в порядок хозяйственных построек, расположенных на дворовых территориях.

«Депутаты городской думы будут осуществлять постоянный контроль за ходом работ по благоустройству, а также участвовать в приёмке отремонтированных дворов, — подчеркнул глава городского самоуправления Александр Иванов, — депутатский корпус примет активное участие в инвентаризации дворовых территорий города и разработке правил благоустройства и озеленения. Правила благоустройства и озеленения территорий муниципального образования «Город Калуга» — очень важный документ, определяющий принципы работы городских властей по созданию комфортной городской среды, а также регулирующий ответственность за нарушения в данной сфере. На заседании Совета по развитию местного самоуправления при президенте Российской Федерации подчёркивалась актуальность обсуждения и принятия новых правил, на основе которых будет строиться вся дальнейшая работа по благоустройству территорий».

Также в ходе часа контроля был заслушан отчёт о ходе ремонта детских садов за счёт средств, выделенных по предложению депутатов городской думы.

В 2017 году по предложению депутатов фракции «Единая Россия» на ремонт дошкольных учреждений было выделено 20 миллионов рублей. Из восьми дошкольных учреждений, ремонт которых запланирован в текущем году, полностью завершены работы в двух детских садах.

В полном объёме выполнены работы по ремонту помещений детско-юношеского центра космического образования «Галактика» на сумму 661 тысяча рублей. В детском саду № 21 «Соловушка» завершены работы по замене электрики, на 60% выполнены работы по ремонту кровли. В детском саду № 77 «Аистёнок» запланирован ремонт кровли, аукцион по выбору подрядчика состоится 18 августа.

В МБДОУ № 77 «Колокольчик» планируется ремонт подпорной стенки, фасада и ограждения. Аукционы состоятся 21 и 25 августа.

В детском саду «Антошка» выполнены работы по замене канализации, электрики, ремонту фасада и цоколя, установке окон.

Заключены контракты на ремонт кровли, а также замены окон и дверей в детском саду «Журавушка». Работы по ремонту фасада выполнены в полном объёме.

На 80% выполнены работы по ремонту кровли МБДОУ № 80, на 20% выполнены работы по ремонту фасада детского сада № 70.

Начальник управления образования Ольга Лыткина заверила депутатов, что все работы будут завершены к 1 октября. Вместе с тем отмечались и серьёзные проблемы с подготовкой проектно-сметной документации и проведением торгов.

Так, например, выигравший конкурс на ремонт детского сада «Антошка» подрядчик отказался от выполнения работ, контракт был расторгнут.

Пресс-служба городской думы Калуги Внеочередное заседание городской думы Калуги

Депутат Максим Платов отметил, что первоначальная смета была сокращена более чем в два раза, в результате чего объём ремонтных работ не соответствовал стоимости контракта.

«Необходимо изменить подход к ремонту дошкольных учреждений, возможно, пересмотреть коэффициенты, в противном случае мы можем столкнуться с крайне низким качеством ремонтных работ, — сказал депутат Максим Платов.

Депутат Сергей Чаплин выступил с предложением передать всю работу по подготовке проектной документации на ремонт образовательных учреждений в управление капитального строительства города Калуги.

Депутат Яков Казацкий предложил более жёстко действовать в отношении подрядчиков, отказывающихся выполнять работы, предусмотренные муниципальным контрактом, вплоть до внесения в реестр недобросовестных поставщиков.

Первый заместитель городского головы Алексей Дмитриев сообщил депутатам, что городской управой принято решение в следующем году проводить все закупки для муниципальных учреждений на конкурентной основе, в том числе и выбор организаций для составления смет.

«Предложенные городской управой меры будут способствовать повышению качества подготовки проектной документации, — отметил глава Калуги Александр Иванов. — В целом, несмотря на некоторые трудности, программа по ремонту детских садов успешно реализуется, в двух учреждениях работы выполнены в полном объёме, ещё в нескольких — близятся к завершению, при работе над городским бюджетом 2018 года депутаты вновь выступят с предложением выделить на ремонт детских садов, построенных в 50—60 годах, не менее 20 миллионов рублей».