Горно-Алтайск, 16 августа, 2017, 17:54 — ИА Регнум. В окрестностях небольшого селе Катанда, расположенного в Усть-Коксинском районе Республики Алтай, состоялась торжественная церемония открытия отреставрированного памятного знака, установленного на месте гибели отряда красноармейцев Петра Сухова. Этот знак был установлен еще в советские годы, однако затем был заброшен и приобрел «неприглядный вид», сообщает пресс-служба республиканского Госсобрания.

Отряд Петра Сухова

Госсобрание Республики Алтай Участники торжественного мероприятия

На церемонии выступил лидер регионального отделения КПРФ, депутат Госсобрания Виктор Ромашкин. Он рассказал, что с инициативой реставрации памятника к нему обратилась местный краевед Мария Сюнюшева, и коммунисты охотно откликнулись на просьбу и собрали необходимые средства.

Госсобрание Республики Алтай Лидер регионального отделения КПРФ Виктор Ромашкин

Ромашкин процитировал генерала Михаила Карначева и полковника Виктора Гришаева, которые исследовали алтайские события 1919 года и пришли к выводу, что Петр Сухов и его командиры проявили недюжинные таланты военачальников, поскольку, пробиваясь в Туркестан, из двадцати боев в восемнадцати они одержали победу. «В освобожденных от белых селениях проводились митинги, создавались комитеты бедноты, вооружались группы будущих партизан, которые успешно громили колчаковцев на Алтае в 1919 году», — сказал Ромашкин. Главком пятой Красной Армии Восточного фронта Генрих Эйхе писал: «Нельзя без глубочайшего восхищения и волнения читать документы о походе отряда Сухова, важнейшем во всей истории гражданской войны на востоке».

«Присутствующие на мероприятии жители благодарили организаторов за восстановление знака и выражали полную солидарность с мнением парламентария Ромашкина о том, что гражданская война, в которой брат идет на брата, порождается неправильными действиями власти, когда она перестает заботиться о своих гражданах, допускает раскол общества, позволяет отдельным людям за счет эксплуатации природных ресурсов получать несметные богатства, при этом подавляющее большинство населения стремительно катится в нищету и не чувствует уверенности в завтрашнем дне», — говорится в сообщении алтайского Эл Курултая.

Кроме открытия памятного знака, участники торжества посетили мемориальный комплекс в селе Тюнгур. Здесь в братской могиле похоронены 144 красногвардейца и их командир Петр Сухов. Комплекс, открытый сорок лет назад, также нуждается в капитальном ремонте. «Но такой ремонт требует совместных усилий власти и общественности», — заявил Виктор Ромашкин.

Госсобрание Республики Алтай Памятный знак после реконструкции

Петр Сухов родился в 1884 году. В феврале 1917 года вступил в партию большевиков, был начальником штаба Красной гвардии в одном из поселков в Кузбассе. После мятежа чехословацкого корпуса Сухов во главе отряда в двести человек через Салаирский хребет и тайгу прибыл в Барнаул. Его появление приостановило на несколько дней захват города белогвардейцами, но 15 июня 1918 года красные оставили центр Алтайской губернии и собрались на станции Алейской. Сухов стал командиром сводного двухтысячного отряда. Было решено идти на Омск для соединения с Красной армией, но около Карасука было получено известие о том, что Омск занят белогвардейцами, и отряд решил через Горный Алтай идти в Туркестан на соединение с Красной армией. К тому времени вся власть в Сибири была у Временного Сибирского правительства.

Петр Сухов

Против соединения Сухова были собраны белогвардейцы. Кровавые сражения произошли 4−6 августа в селе Тележихе, откуда отряд Сухова пошел в Уймонскую долину. Здесь, судя по всему, красноармейцы за очень короткий срок настроили против себя местное население и, в первую очередь, проживавших здесь старообрядцев. В этой ситуации отряду белогвардейцев под командованием поручика Любимцева без особого труда удалось заручиться их поддержкой и устроить эффективную засаду, в которой 10 августа погибли практически все красноармейцы, а остальные, в том числе Сухов, взяты в плен. Вскоре в ставке есаула Александра Кайгородова Сухов был казнен. Спастись удалось только Ивану Долгих, который в 1922 году вернулся в эти места во главе отряда ЧОН и ликвидировал отряд Кайгородова. Утверждается, что Долгих лично отрубил голову казачьему есаулу. За уничтожение повстанческого движения на Алтае был награжден орденом Красного Знамени, всю оставшуюся жизнь проработал руководителем различных лагерей в системе ГУЛАГ, был полковником НКВД и умер в Москве в возрасте 60 лет.

Память Долгих и Сухова увековечена. В частности, именем Петра Сухова названы улицы в Барнауле, Солонешном, Горно-Алтайске, Усть-Коксе, Салаире. В селе Тележиха установлен его бюст.

При этом оценка деятельности Сухова, как это часто и бывает с персонажами гражданских войн, весьма противоречива. Так, бывший глава Республики Алтай Семен Зубакин, сам уроженец Усть-Коксинского района, в своих воспоминаниях достаточно резко высказывался о деятельности суховских красноармейцев.

«Мирная жизнь старообрядцев в Уймонской долине нарушилась, когда в долину пришел отряд красногвардейца Петра Сухова, выходца из Петербурга, — рассказывал он. — Конечно, для старообрядцев, привыкших жить своим трудом и волей, это была совершенно чуждая сила. И вот эти люди заехали в долину, где тишь, благодать, где люди жили своим трудом, и начали грабить: взламывать сундуки, выбрасывать сарафаны, забирать монетки, колечки, ожерелья, угонять лошадей, насиловать молодых женщин. Мужики не стерпели этого, собрали отряд, и когда отряд Сухова, разорив Катанду, пошел к Тюнгуру, то собрались и в узком месте его разгромили».

Отряд Петра Сухова

«Василий Вахромеевич Атаманов не участвовал непосредственно в этом бою, но потом, когда Петра Сухова поймали, посадили в сарай, Василий с мужиками приезжали смотреть на него. Об этом он мне сам рассказывал. Конечно, разгромом отряда Сухова дело не закончилось. Иван Долгих, красноармеец из этого отряда, смог избежать смерти, бежал через перевал. Потом он возглавил отряд чоновцев и пришел мстить… Пролилось страшно много крови. Катанда была фактически полностью уничтожена, и там потом много коммунаров поселилось, прибывших, как в «Поднятой целине», по партийному заданию. Поубивали людей, живших своим трудом, и начали строить колхозную жизнь… Отец привез его (Василия Атаманова — прим. ИА REGNUM ) в 50-х годах, совершенно больного, он уже не ходил, был скован параличом. Я в то время пацаном был, но расспрашивал его постоянно. Вот был интересный момент. Сидит дед, немощный, недвижимый, прошедший муки и страдания, а его потомок, то есть я, читает книжечку про героя Петра Сухова, с фотографией героя на обложке. Я спрашиваю: «Дядя Вася, а ты Сухова видел, помнишь его?». Он посмотрел на портрет и заплакал. Странно мне было, почему он плачет. Я ведь не понимал целостной картины происходившего тогда, в те страшные годы разрушения привычного уклада. Теперь я понимаю, что по-настоящему соль земли — это он, Василий Атаманов, а не те, кто грабили и уничтожали. Да, значение его слез я понял позднее».