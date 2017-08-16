Калуга, 16 августа, 2017, 14:55 — ИА Регнум. За шесть месяцев 2017 года приставы Калужской области взыскали порядка 72,5 млн рублей задолженностей за услуги ЖКХ. Как сообщила 16 августа корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель управления ФССП России по Калужской области Любовь Скакун, по сравнению с аналогичными показателями 2016 года общая сумма взысканий по долгам за коммуналку увеличилась почти в 2,5 раза.

Фото пресс-службы управления ФССП России по Калужской области Служебное удостоверение

Она напомнила, что несвоевременно оплаченный долг также влечёт дополнительные затраты в виде исполнительского сбора в размере 7% от суммы задолженности. Также одной из форм профилактики неуплат в регионе Любовь Скакун назвала показательные рейды по неплательщикам, в том числе с привлечением СМИ.

«Неуплата долгов за коммунальные услуги грозит применением к должникам мер принудительного исполнения — среди них: арест банковских счетов и имущества, взыскание исполнительского сбора, ограничение в праве выезда за пределы страны, а в некоторых случаях даже выселение из квартир», — заявила она.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2016 году в области насчитывалось порядка 1 тыс. неплательщиков за услуги ЖКХ, из квартир выселили 57 должников. В 2015 году за долги лишись квартир 35 жителей. Например, семья из города Балабаново решением суда была переселена из муниципального жилья в помещение меньшей площади.