Волгоград, 16 августа, 2017, 14:33 — ИА Регнум. До конца 2017 года в Волгоградской области предстоит привести в порядок 179 километров автотрасс федерального значения. Кроме того, выполняются работы по ремонту более 45 километров региональных дорог, строительству 15 новых трасс общей протяженностью более 60 км. В частности до конца сентября должны быть завершены работы по строительству и реконструкции четырехполосного участка автодороги М-6 «Каспий». Такая информация прозвучала на встрече губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова с начальником ФКУ Упрдор Москва — Волгоград Юрием Сорокиным, передаёт ИА REGNUM 16 августа.

Volgograd.ru Ремонт дорог

«Сейчас основная задача — это реконструкция 29 километров волгоградских трасс на московском и сызранском направлении, по сравнению с другими регионами, объемы очень большие. За семь месяцев мы выполнили 68% от намеченного плана», — сообщил Сорокин.

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Так, на автодороге М-6 «Каспий» на отрезке протяженностью 10,7 км будут запущены в работу два путепровода общей длиной 183 метра, что позволит расширить её с двухполосной до четырёхполосной. Установят здесь и новое барьерное ограждение, и искусственное освещение. После реконструкции «четырехполоска» в сторону Москвы продлится с 29 до 40 километров.

Продолжаются масштабные работы на дорогах областного центра, намечено привести в порядок 88 км дорог местного значения, из них около 70% уже готовы.

В частности, в 2017 году на обновленных год назад пяти городских артериях — улице Исторической, Рокоссовского, Комсомольской и Невской, а также проспекте Жукова — нанесут новую устойчивую разметку из термопластика. В настоящее время рабочие уже нанесли более 100 тыс. кв. м разметки.

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Изменения, происходящие в городе в плане улучшения ситуации с дорогами, заметны. Их оценил и приезжавший недавно в Волгоград председателем правительства РФ Дмитрий Медведев, отметивший хороший темп восстановления дорожного хозяйства. К сожалению, высокопоставленный гость побывал только в самом центре города-героя, а вот экскурсию по окраинам премьер-министру, к сожалению, не провели. Возможно, и мнение у главы российского правительства было бы совсем иным.

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Добавим, что на Набережной имени 62-й Армии, где и состоялось совещание, которое Дмитрий Медведев провёл 8 августа по вопросу сохранения и рационального использования Волги, в настоящее время ведутся работы по комплексному обновлению дорожного полотна. Проверившие качество уложенного асфальта эксперты пришли к выводу, что выравнивающий слой асфальтобетона соответствует нормативам. Всего будет уложено порядка 50 тысяч кв. м дорожного покрытия. Ежедневно здесь задействованы 40 дорожников и 12 единиц специализированной техники. Завершить восстановление Набережной 62-й Армии планируется до конца октября 2017 года.

Между тем покрытие на ряде улиц Волгограда разрушается. Одна из причин тому — большегрузы. Особенно это актуально в зачастую аномально жаркую погоду, которая характерна для региона. Фуры, несмотря на действующий в городе с весны 2017 года запрет на проезд, едут по дорогам со значительным перегрузом, в результате образуются колеи, которые приводят к разрушению покрытия.

Как выяснилось, в городе недостаточен контроль ограничений по проезду большегрузных машин по дорогам Волгоградской области. Разнос по этому вопросу ответственным службам и ведомства устроил губернатор Волгоградской области. Андрей Бочаров пообещал, что исполнение поставленных задач будет проанализировано — тех, кто не обеспечил соблюдение правил, привлекут к ответственности.