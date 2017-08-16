Калининград, 16 августа, 2017, 14:32 — ИА Регнум. Губернатор Псковской области Андрей Турчак предложил направить основной логистический маршрут движения грузов из морского порта Калининграда в Москву через город Великие Луки Псковской области с приёмом грузов в таможенных терминалах Московской области. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Псковской области, об этом Турчак заявил сегодня, 16 августа, на совещании по вопросам развития транспортной инфраструктуры в Северо-Западном федеральном округе, которое проходит в Калининграде под руководством президента Владимира Путина.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с губернатором Псковской области Андреем Турчаком

По мнению Андрея Турчака, этот маршрут будет экономически эффективен, в том числе потому, что Псков и Калининград соединены единым типом железнодорожной колеи. При использовании маршрута и в обратном направлении будет достигнута большая загрузка морского порта в Калининграде, а также повысится качество и прозрачность таможенных процедур.

Турчак отметил, что уже сегодня осуществляется движение части грузов из Калининграда через Псковскую область в другие регионы РФ. По данным ФТС за 2016 год, с использованием этого маршрута на территорию России было ввезено порядка 323 тыс. тонн товаров.

«Отдельного решения требует вопрос согласования тарифной политики на железнодорожные перевозки с сопредельными государствами, через которые будет осуществляться этот транзит», — отметил губернатор Псковской области.

Также он предложил рассмотреть возможность восстановления железнодорожного рокадного движения: по мнению Турчака, движение грузов в южном направлении может быть организовано по территории России на маршруте Усть-Луга — Тамань через Псковскую область.

«Во-первых, это даст возможность быстрой переброски различных грузов с Балтийского до Черного морей. Во-вторых, придаст дополнительный импульс развитию городов Сланцы, Гдов и Псков, Ленинградской и Псковской областей, создавая при этом возможность организации производств по данному маршруту движения грузов. В-третьих, позволит снизить нагрузку Санкт-Петербургского железнодорожного узла, который имеет предельный уровень загрузки», — пояснил губернатор Псковской области.

Андрей Турчак также считает возможным осуществлять перегрузку железнодорожных грузов на автомобильный транспорт на территории Псковской области, что, по его мнению, обеспечит более гибкую логистику с возможностью прямой автомобильной доставки до грузополучателя в любой точке Европы. Экономически эффективным будет также перевод товаров, следующих только автомобильным транспортом из Европы в Россию через Псковскую область на мультимодальный вид перевозки, включающий доставку до конечного потребителя железнодорожным транспортом. Для повышения привлекательности таких перевозок РЖД необходимо проработать механизм корректировки тарифов на грузовые железнодорожные перевозки, имеющие отношение к этому проекту.

Андрей Турчак обратился к Владимиру Путину с просьбой поддержать предложения Псковской области.

Напомним, на сегодняшний день транспортно-логистический комплекс Псковской области обеспечивает транспортировку международных грузов для рынков России, Таможенного и Европейского союзов. Это обусловлено наличием в области десяти пунктов пропуска, десяти транспортно-логистических терминалов, международного аэропорта и более 80 компаний-перевозчиков. По плотности автомобильных дорог общего пользования с твёрдым покрытием псковский регион занимает 3-е место в СЗФО. Железнодорожная инфраструктура состоит из четырёх узловых станций пропускной способностью порядка 10 млн тонн в год.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 августа президент Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Калининградскую область. В ходе визита Путин обратил внимание на ненадлежащее состояние пунктов пропуска через границу в Северо-Западном Федеральном округе, который граничит с семью странами. Он отметил, что реконструкции пропускных пунктов не было с 1990-х годов, призвал «вернуться к вопросам финансирования» и провести их ремонт.

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