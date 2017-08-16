Оперные исполнители выступят на фестивале в Херсонесе вопреки санкциям
Севастополь, 16 августа, 2017, 14:32 — ИА Регнум. Молодые оперные певцы из зарубежных стран, несмотря на рекомендации юристов о последствиях посещения Крыма, решили выступить на фестивале «Опера в Херсонесе», который пройдет в Севастополе 18−20 августа. Среди зарубежных исполнителей — певец из Италии Валерио Згарджи. Об этом на пресс-конференции 16 августа заявил директор фестиваля Олег Беркович, передает корреспондент ИА REGNUM.
Он сообщил, что «Госдеп США не рекомендовал американским исполнителям ехать сюда (в Севастополь)». Беркович рассказал, организаторы предупреждали и оперного певца из Италии Валерио Згарджи о том, что, «вероятно, он попадет в санкционные списки, но реакция была спокойная».
При этом он отметил, что и российские оперные певцы «опасаются, поскольку нет юридической практики», но все-таки «прорывают блокаду».
«Юристы не рекомендуют артистам, у которых действующие контракты с европейскими и американскими театрами, ехать в Крым и Севастополь потому, что санкции и непонятно, как это потом обернется для них, — сказал Беркович. — Но надо отдать должное нашим артистам: они наплевали на возможные санкции. Это очень здорово, что они прорывают блокаду».
Художественный руководитель фестиваля «Опера в Херсонесе» Валерий Ворона добавил, что, дав согласие на участие в фестивале, певцы проявили мужество и патриотизм.
«Мы собрали очень хорошие силы — это было не просто. Потому, что на сегодняшний день все крупные музыканты расписаны на несколько лет вперед, но многие подвинули свои графики и очень хотят сюда приехать, несмотря на существующие риски, когда на Западе начинают «прижимать». Люди проявили настоящий патриотизм, мужество чтобы сюда приехать, — надо отдать им должное», — сказал он.
Как сообщало ИА REGNUM, оперный фестиваль пройдет в течение трех дней на открытой площадке на территории заповедника «Херсонес Таврический», который включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.