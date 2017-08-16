Севастополь, 16 августа, 2017, 14:32 — ИА Регнум. Молодые оперные певцы из зарубежных стран, несмотря на рекомендации юристов о последствиях посещения Крыма, решили выступить на фестивале «Опера в Херсонесе», который пройдет в Севастополе 18−20 августа. Среди зарубежных исполнителей — певец из Италии Валерио Згарджи. Об этом на пресс-конференции 16 августа заявил директор фестиваля Олег Беркович, передает корреспондент ИА REGNUM.

Светлана Иванова ИА REGNUM Херсонес готовится принять фестиваль оперной музыки

Он сообщил, что «Госдеп США не рекомендовал американским исполнителям ехать сюда (в Севастополь)». Беркович рассказал, организаторы предупреждали и оперного певца из Италии Валерио Згарджи о том, что, «вероятно, он попадет в санкционные списки, но реакция была спокойная».

При этом он отметил, что и российские оперные певцы «опасаются, поскольку нет юридической практики», но все-таки «прорывают блокаду».

«Юристы не рекомендуют артистам, у которых действующие контракты с европейскими и американскими театрами, ехать в Крым и Севастополь потому, что санкции и непонятно, как это потом обернется для них, — сказал Беркович. — Но надо отдать должное нашим артистам: они наплевали на возможные санкции. Это очень здорово, что они прорывают блокаду».

Художественный руководитель фестиваля «Опера в Херсонесе» Валерий Ворона добавил, что, дав согласие на участие в фестивале, певцы проявили мужество и патриотизм.

«Мы собрали очень хорошие силы — это было не просто. Потому, что на сегодняшний день все крупные музыканты расписаны на несколько лет вперед, но многие подвинули свои графики и очень хотят сюда приехать, несмотря на существующие риски, когда на Западе начинают «прижимать». Люди проявили настоящий патриотизм, мужество чтобы сюда приехать, — надо отдать им должное», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, оперный фестиваль пройдет в течение трех дней на открытой площадке на территории заповедника «Херсонес Таврический», который включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.