Калининград, 16 августа, 2017, 14:33 — ИА Регнум. Решение Владимира Путина обнулить НДС на авиаперевозки в Калининград должно стать первым шагом к полной отмене НДС в российском эксклаве. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал уполномоченный по защите прав предпринимателей в Калининградской области Георгий Дыханов, комментируя сегодняшнее решение президента России.

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«Отмена НДС на авиабилеты означает их удешевление, как минимум, на 16,6%, — сказал эксперт. — Это огромный плюс для всех калининградцев, которые посещают Москву и Петербург по деловым, туристическим и просто бытовым причинам».

По его словам, перед нами «смелое политическое решение», которое свидетельствует о проявлении «политической воли президента».

Вместе с тем, по мнению регионального бизнес-омбудсмена, отмену НДС на авиабилеты вполне можно экстраполировать на другие отрасли экономики эксклава.

«Неплохо было бы рассмотреть вопрос от отмене НДС для Калининградской области вообще, — подчеркнул Дыханов. — Как кластер. Приведу небольшой пример. Когда мы завозим в Калининград иностранные товары, например, сербские яблоки, то они освобождены от уплаты таможенной пошлины и таможенного НДС. А калининградский производитель яблок должен платить НДС, и получается, что наш производитель находится в заведомо неравных условиях. Это удорожает продукцию и делает её неконкурентоспособной даже на внутреннем рынке, не говоря уже о общероссийском».

«Поэтому я рассматриваю заявление президента как первый шаг к полной отмене НДС в Калининградской области, — продолжил бизнес-омбудсмен. — Давайте поэкспериментируем сначала на авиабилетах и потом, возможно, поймём, что выпадающие доходы из бюджета не столь значительные по сравнению с социальным и экономическим эффектом в целом. Ведь все экономисты знают, что НДС в Калининградской области в какой-то степени подавляет деловую активность регионального бизнеса».

Дыханов дополнил, что при разработке нового закона о Калининградской особой экономической зоне местное деловое сообщество предлагало обнулить НДС, однако Минфин РФ эту идею «зарубил». «Тогда в министерстве сказали, что, невозможно просчитать всех последствий», — сказал эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что сегодня, 16 августа, на совещании в Калининградской области, говоря о дорогостоящих авиаперевозках в Калининград, Путин заявил: «Это единственный анклавный регион, здесь нужно либо субсидировать тариф, либо снять НДС, как исключение. Это будет на пользу инвесторам и для граждан и бизнеса, и для силовых структур».

Решению президента предшествовало «маленькая история», которую Путину рассказал врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов:

«Позвольте, расскажу маленькую историю. В прошлом году у нас были билеты в эконом-классе за 70−75 тысяч рублей. Была крайне тяжёлая ситуация в прошлом году».

Отметим, что в этом году авиакомпании досрочно выбрали субсидии на льготные перевозки на калининградском направлении, благодаря которым стоимость билета «туда-обратно» составляла около 8 тысяч рублей.

Теперь, после отмены НДС, по словам министра транспорта России Максима Соколова, стоимость билетов «туда-обратно» будет равняться 9 тысячам рублей.