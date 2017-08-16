Ярославль, 16 августа, 2017, 14:19 — ИА Регнум. Избирательные участки Ярославской области оборудуют для инвалидов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональной избирательной комиссии.

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Как сообщил председатель облизбиркома Олег Захаров, в Ярославской области уже проведена работа по переносу помещений для голосования со вторых и третьих этажей зданий на первые. В настоящее время в регионе выше первого этажа расположены 16,5% участков для голосования.

На избирательных участках для слабовидящих граждан будут доступны трафареты, увеличительные стекла, плакаты с крупным шрифтом. Кроме того, участки будут оборудованы специальной кнопкой вызова сотрудников избирательной комиссии для оказания помощи гражданам, передвигающимся на креслах-колясках.

По состоянию на 1 июля 2017 года, по информации Пенсионного фонда, на территории Ярославской области 3316 человек передвигаются с помощью инвалидных колясок, 1612 человек используют протезы, 2741 человек являются инвалидами по зрению, 3792 человека — инвалиды по слуху, 27 человек передвигаются с помощью собак-поводырей.

По-прежнему сохраняется право за любым избирателем, который не сможет прибыть в помещение для голосования в связи с инвалидностью или по состоянию здоровья, проголосовать вне помещения для голосования. Для этого необходимо позвонить в свою участковую избирательную комиссию или подать письменное заявление с 30 августа до 14.00 часов 10 сентября 2017 года.

При этом избиратели с ограниченными возможностями и те, которые по состоянию здоровья не могут прибыть в помещение ТИК, УИК или МФЦ для подачи заявления, могут устно или письменно обратиться до 4 сентября 2017 года в ТИК либо в УИК по месту жительства или по месту, где он будет находиться в день голосования, для предоставления ему возможности лично подать заявление.