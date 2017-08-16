Москва, 16 августа, 2017, 14:17 — ИА Регнум. Банк России установил официальные курсы валют на четверг, 17 августа. Об этом свидетельствуют данные регулятора.

oldtext.whotrades.com Доллар снижается

Так, официальный курс доллара к рублю снизился на 27,45 коп. и составил 59,65 руб. Официальный курс евро снизился на 37,60 коп. и составил 69,99 руб.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара плюс 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на 17 августа, снизилась до 64,30 рубля (— 32,01 коп.).