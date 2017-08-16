Москва, 16 августа, 2017, 14:29 — ИА Регнум. Решение Минфина освободить собственников от уплаты НДФЛ при получении новых квартир по программе реновации в Москве можно считать компенсацией издержек этой программы от государства, считают экономисты. Как корреспонденту ИА REGNUM заявил директор по бизнес-образованию факультета инженерного менеджмента РАНХиГС Олег Филлипов, подобные меры давно необходимо было разработать.

stevepb Налоги

«Это не полное освобождение от НДФЛ, это в основном разница между стоимостью старой квартиры и новой, потому что когда будут перевозить в новую квартиру, рыночная стоимость будет дороже. Поэтому с этой разницы не будет платиться налог. Если кто захочет взять деньгами, они с этой суммы тоже не будут платить НДФЛ», — пояснил Филлипов.

По его словам, некоторых собственников перемещают даже при нежелании — это вынужденная мера, поэтому государство компенсирует переезд за свой счёт, не облагая налогами.

«Очень позитивный момент. Правильное мероприятие, это надо было делать. Это и должно было быть», — заявил Филлипов.

По мнению преподавателя института бизнеса и делового администрирования РАНХиГС Елены Пилевиной, собственник в случае переезда потеряет больше, поэтому решение государства обезопасить своих жильцов справедливо.

«Я думаю, что это правильно и справедливо, потому что программа реновации даже не предполагает моего согласия на получение той квартиры, которую мне дадут в итоге. Собственник, возможно, больше потеряет за счёт того, что у него был хороший ремонт в квартире, и поэтому в любом случае дело будет для него затратное. Кто-то от этого выиграет, но большинство все-таки будут вкладывать больше, расходы увеличатся, и, освободив граждан от уплаты НДФЛ, государство своих граждан поддержит таким образом», — считает Пилевина.

Отметим, Минфин подготовил поправки к Налоговому кодексу, которые предоставят налоговые льготы тем, чьё жилье попало в программу реновации. Публичное обсуждение поправок продлится до 28 августа. В конце июля Госдума приняла в первом чтении законопроект о налоговых льготах для участников реновации. Он подразумевает освобождение от уплаты 13% НДФЛ от разницы в стоимости старой и новой квартир.