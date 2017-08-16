Севастополь, 16 августа, 2017, 14:09 — ИА Регнум. Организаторы международного фестиваля «Опера в Херсонесе», который пройдет 18−20 августа в Севастополе, ожидают прибытия президента России Владимира Путина, но говорят об этом неуверенно. Директор фестиваля Олег Беркович, как передает корреспондент ИА REGNUM, заявил на пресс-конференции 16 августа, что приглашение президенту отправлено, и организаторы будут рады видеть его среди гостей и зрителей фестиваля.

Светлана Иванова ИА REGNUM Херсонес — здесь планируется провести оперный фестиваль

«Мы будем очень рады, если президент Российской Федерации придет к нам на мероприятие и послушает вместе с нами оперу. Конечно, это было бы нереально круто, но произойдет это или нет, я не знаю», — сказал директор фестиваля.

Ожидается, что президент посетит Севастополь на выходных. Правительство Севастополя проводит аккредитацию журналистов, однако программа не оглашается. Возможно, что президент кроме оперного фестиваля, посетит и байк-шоу «Ночных волков» у горы Гасфорта в Балаклаве, а также молодежный лагерь «Таврида» на Бакальской косе в Крыму.

Как сообщало ИА REGNUM, оперный фестиваль пройдет на открытой площадке на территории заповедника «Херсонес Таврический», который включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Сейчас на месте проведения, в нескольких метрах от древнего городища монтируется сцена и места для зрителей. Фоном станут морской закат и мраморные колонны знаменитой древнегреческой базилики VI века. Организаторы сообщают, что фестиваль посетят около трех тысяч зрителей.

На нескольких площадках выступят ведущий солист московского театра «Новая Опера» Василий Ладюк, лауреат международного конкурса «Maria Callas Grand Prix». Приглашены артистка Большого театра Вероника Джиоева, ведущий солист партий нью-йоркского театра Метрополитен-опера Владимир Маторин, а также оперный певец из Италии Валерио Згарджи.