Солигалич, Костромская область, 16 августа, 2017, 14:09 — ИА Регнум. В Солгиаличе чиновники и предприниматели вовремя не обработали территории от клещей, — об этом сообщили в прокуратуре Костромской области. По словам специалистов, сезон активностей клещей продлится до сентября, и вероятность пострадать от клещей на территориях, не прошедших повторную акарицидную обработку, высока.

JerzyGorecki Клещ

«Администрацией городского поселения город Солигалич, администрацией Солигаличского сельского поселения, а также четырьмя учреждениями, несмотря на истечение срока действия противоклещевого средства, мер к проведению повторной обработки не принято» — рассказали в прокуратуре.

Напомним, что ранее аналогичные инциденты происходили в Судиславском и Галичском районах. В Галиче клещи могли покусать детей в детских садах и школах, по факту нарушений было заведено 9 дел, руководителям организаций грозит крупный штраф до 500 тыс. рублей. В Солигаличе из-за халатности чиновников от членистоногих пострадал 21 человек.

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За лето 2017 года с укусами клещей в медицинские организации Костромской области обратилось 6327 человека, каждый 4 из них — ребенок. Энцефалитными оказались 24 клеща, вирус боррелиоза найден у 86 исследуемых животных.

Костромская область занимает 6 место по обращаемости населения с укусами клещей среди субъектов РФ. С 2014 по 2016 год в регионе участились случаи выявления энцефалита — на треть, боррелиоза — в 1,7 раза.