Москва, 16 августа, 2017, 14:03 — ИА Регнум. Сотрудник управляющей компании «Альфа капитал», отправивший клиентам рассылку о якобы испытывающих трудности банках, вызван в Центробанк для беседы. Менеджера заподозрили в попытке манипулирования на рынке, пишут 16 августа «Ведомости» со ссылкой на близкий к ЦБ источник.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный Банк России

В компании изданию также подтвердили, что менеджер, работающий с состоятельными клиентами и разославший письма, должен явиться в ЦБ. От дополнительных комментариев в «Альфа капитале» отказались.

Напомним, в клиентской рассылке «Альфа капитала» упоминались четыре крупных банка, входящих в топ-15 России: финансовая корпорация «Открытие», Бинбанк, Московский кредитный банк и Промсвязьбанк. Клиентов предупреждали о трудностях банков и о том, что ситуация с ними «может быть окончательно решена» до конца года.

Отмечалось, что под угрозой в первую очередь находятся выпуски субординированных облигаций, которые, вероятнее всего, будут полностью списаны в случае санации выпустившего их банка. Клиентам советовали перевести активы в другие банки.

Издание отмечает, что в Промсвязьбанке изложенную в письме информацию назвали примером недобросовестной конкуренции, в Бинбанке — безответственным и необоснованным заявлением аналитиков. В самой же управляющей компании заявили, что письмо отражает частное мнение сотрудника и не совпадает с позицией руководства.

Как сообщало ИА REGNUM, представители Центробанка заявили о том, что не приветствуют распространение сведений, которое может ставить целью искажение конкуренции в банковском сегменте. Регулятор планирует провести надзорную проверку и направить в Федеральную антимонопольную службу запрос о проверке на предмет недобросовестной конкуренции.

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