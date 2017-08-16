Вашингтон, 16 августа, 2017, 13:59 — ИА Регнум. Правозащитники ООН заявили, что в Соединенных Штатах растет уровень расизма и ксенофобии, ярким доказательством чему являются события в Шарлотсвилле, сообщает 16 августа Associated Press.

Ку-клукс-клан

В настоящее время несколько экспертов ООН, специализирующихся по вопросам расизма и дискриминации лиц африканского происхождения, проводят независимое расследование в отношении ситуации в Шарлотсвилле.

Правозащитники глубоко обеспокоены распространением и ростом авторитета расистских организаций в США.

Эксперты ООН отметили, что во время беспорядков в Шарлотсвилле, сторонники правых скандировали антисемитские и расистские лозунги.

Напомним, беспорядки в городе Шарлотсвилль штат Вирджиния, вспыхнули после того, как местные власти решили снести памятник генералу-южанину Роберту Ли, таким образом расистские настроения, как отмечают аналитики, были спровоцированы.

Кроме того, в городе Дарен, штат Северная Каролина, демонстранты снесли памятник, посвященный солдатам-южанам, воевавшим в гражданской войне. Таким образом, как заметил президент США Дональд Трамп, в конфликте виноваты обе стороны.