Ярославль, 16 августа, 2017, 13:51 — ИА Регнум. В Ярославле 2 сентября пройдет общегородской экологический субботник. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии Ярославля.

City-yaroslavl.ru Субботник в Ярославле

В первую субботу сентября город присоединится к всероссийскому экологическому субботнику «Зеленая Россия». Навести порядок жителей приглашают у себя во дворах, а также в общегородских парках. Особое внимание будет обращено на Первомайский бульвар, парк Тысячелетия и Волжскую набережную. В этот день в городе пройдет массовая посадка деревьев.

Раньше общегородские субботники проводились в Ярославле традиционно раз в год — в последнюю субботу апреля. В этом году мэрия Ярославля решила провести общегородской субботник 13 апреля в чистый четверг. Теперь создается новая традиция — проводить субботник еще и осенью.

«Администрации районов начнут проводить субботники раньше, чтобы подготовить учебные заведения города к началу учебного города. Весь город выйдет на субботник 2 сентября. Мы посадим деревья, которые можно сажать в осенний период. Субботник проходит с 2 по 30 сентября, поэтому мы не ограничимся одним днем, а продолжим работать и после 2 сентября», — сказал корреспонденту ИА REGNUM заместитель мэра Ярославля Михаил Кузнецов.

Отметим, что субботник пройдет за неделю до выборов депутатов муниципалитета Ярославля и губернатора Ярославской области. У кандидатов в городской парламент появится еще одна возможность проявить себя и встретиться с избирателями с граблями и тачками в руках.