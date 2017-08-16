Киев, 16 августа, 2017, 13:51 — ИА Регнум. 10 иностранных подразделений промаршируют по Киеву 24 августа, в День независимости Украины, заявил министр обороны Украины Степан Полторак, сообщает 16 августа УНИАН.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

По его словам, из всех стран, войска которых примут участие в параде на Крещатике (главная улица Киева), девять являются членами Североатлантического Альянса, а одна страна «стремится вступить в альянс» — имеется ввиду Грузия.

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Полторак также отметил, что на параде будут присутствовать 11 министров обороны, в том числе глава оборонного ведомства Польши Антоний Мацеревич. Будут ли польские войска маршировать по Киеву, глава министерства обороны Украины не уточнил.

Напомним, ранее президент Грузии Георгий Маргвелашвили подтвердил участие грузинских войск в параде в честь Дня независимости Украины в Киеве во главе с министром обороны Грузии Леваном Изорией.

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