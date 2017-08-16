Луганск, 16 августа, 2017, 13:48 — ИА Регнум. В ЛНР подходит к концу уборка ранних зерновых культур, аграрии уже собрали 90% всего выращенного урожая, основная часть которого составляет зерно пшеницы. Об этом 15 августа сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия ЛНР.

Александр Васильевич Федоров . Рожь.1870 год

По состоянию на середину августа, среднее количество урожая на один гектар составило 31 центнер зерновых культур. Работники сельхозотрасли уже намолотили более 220 тысяч тонн зерна. С 14 августа аграрии приступили к уборке крупяных культур, таких как гречиха и просо. На сегодняшний день уже убрано 13% уборочных площадей и намолочено более 200 тонн зерна крупяных. На очереди — кукуруза и подсолнечник.

Также в хозяйствах республики продолжается сбор овощебахчевых культур. Уже собрано более 350 тонн овощей и более 150 тонн бахчевых культур. Погода в этом году, как никогда, способствует хорошему созреванию арбузов.

К сожалению, на территории ДЛНР еще не все площади, которые в свое время использовались под сельскохозяйственные культуры, отданы аграриям. Некоторые находятся очень близко к линии разграничения.

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Часть площадей после печальных лет независимости Украины оказались в плачевном состоянии и их нужно поднимать с нуля.

Сегодня руководители республик взяли курс на подъем сельского хозяйства. В ситуации, когда территория республик находится в блокаде со стороны Украины, тема обеспечения жителей собственной сельскохозяйственной продукцией стоит очень остро. Но она успешно решается, в чем оказывает помощь Российская Федерация. Так, в этом году аграрии ЛНР имели возможность закупить топливо для посевной компании по оптовым ценам.