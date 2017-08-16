Ярославль, 16 августа, 2017, 13:43 — ИА Регнум. Согласно интерактивной карте губернаторского проекта «Решаем вместе», который реализуется на территории региона в этом году, в Ярославле на 100% завершены всего 4 объекта из 105. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Http://vmeste76.ru Проект «Решаем вместе» забуксовал в Ярославле

В частности, в самом большом районе областного центра — Дзержинском — согласно карте проекта полностью завершен один объект. Это установка дополнительных унитазов в детском саду №2.

В процессе выполнения находятся ремонт асфальтового покрытия территории средней школы № 99 и комплексное благоустройство дворовой территории по ул. Панина.

В Заволжском районе зеленым цветом, который обозначает, что работы на объекте завершены, отмечен только поселок Красный Бор, где сделано обустройство детской площадки.

Других объектов, где работы хотя бы начаты, мы не обнаружили.

В Красноперекопском районе завершено устройство хоккейного корта «Молния» по ул. 8 Марта.

В работе находится установка детской игровой площадки в поселке Ивняки на ул. Центральная, д.10.

В Ленинском районе начаты работы по комплексному благоустройству двора по ул. Автозаводская, д. 81.

И последний, четвертый объект, работы по которому полностью завершены — это «Начальная школа — детский сад №85», где выполнена замена оконных блоков.

Впрочем, провал в Ярославле сглаживается в целом ситуацией по области. Согласно информации на 14 августа, из 504 объектов работы завершены на 140, на 289 подрядчики вышли на объекты.

На 75 объектах работы не начинались. По всей видимости, это как раз и есть город Ярославль.

Напомним, работы по проекту должны завершиться до 1 октября.