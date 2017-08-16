Киев, 16 августа, 2017, 13:43 — ИА Регнум. Российская Федерация могла поставить в КНДР украинские ракетные двигатели. Об этом заявил исполняющий обязанности председателя Государственного космического агентства Украины Юрий Радченко на брифинге в «Укринформе».

Цуканов М.В Новые МБР КНДР

"По оперативной информации, Россия сегодня имеет ракеты «Циклон-2» и «Циклон-3» в количестве от 7 до 20 ракет, в них эти двигатели (РД-250) есть, — сказал он. — Документация есть».

По его словам, двигатели РД-250, ранее изготовленные на Украине, были поставлены в РФ в составе ракет. Радченко считает, что российские специалисты позже якобы могли отправить украинские двигатели в КНДР.

Напомним, 14 августа газета The New York Times опубликовала сообщение о том, что Вооруженные силы КНДР успешно проводят ракетные испытания благодаря использованию двигателей украинского производства. Издание опубликовало мнение специалиста по ракетам Международного института стратегических исследований Майкла Эллемана.

По его словам, речь идет о двигателях РД-250, выпускаемых украинской компанией «Южмаш».

Читайте также: Разведка США: Пхеньяну не нужен импорт ракетных двигателей

Читайте также: Рогозин: Украинские двигатели могли попасть в КНДР только контрабандой