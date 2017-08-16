Иркутск, 16 августа, 2017, 13:29 — ИА Регнум. Фотограф из Иркутской области Станислав Толстнев создал короткометражный фильм «Наследие», в котором показал, какие масштабы приобрела проблема замусоривания берегов озера Байкал.

Кадр из фильма «Наследие». Vk.com Мусор на березу озера Байкал

Короткометражка начинается с демонстрации красот уникального озера. Однако через некоторое время картинки идеальной природы сменяются ужасающими кадрами мусора, оставленного на берегу. Завершает фильм сцена уборки мусора на берегу Байкала отдельно взятой семьёй. «Какое наследие оставишь ты?» — вопрошает автор фильма.

Он подчёркивает, что экологические проблемы Байкала намного обширнее, чем мусор от туристов. Однако и эта проблема требует решения.

«Надеюсь, наши труды хоть как-то поспособствуют разрешению проблемы мусора на Байкале. Понятно, что экологическая проблема Байкала намного обширнее, чем мусор от туристов. Но в этом фильме я решил сфокусировать внимание зрителя на том, что может сделать абсолютно каждый: просто убрать за собой. Ведь это так просто!» — прокомментировал Толстнев.

За короткое время этот фильм посмотрели десятки тысяч человек. «Жаль, что такое не показывают в школах», — прокомментировала одна из пользователей соцсетей.

Председатель общественной организации «Новая энергия» (Бурятия) Иван Логинов отметил, что замусоривание берегов Байкала — это на самом деле огромная проблема, имеющая пугающие масштабы:

«Буквально рядом с любым посёлком или местом скопления людей образуются огромные горы мусора. А самое печальное то, что на борьбу с мусором не хватает сил ни у волонтёров, ни у муниципалитетов. Порочный круг. Люди приезжают, мусорят, но при этом у них не хватает понимания, что этот мусор нужно за собой убирать. А если они его даже соберут за собой, то оставляют на берегу, где он постепенно скапливается».

«У муниципалитетов не хватает средств, чтобы бороться с мусором. Более того, возникает вопрос: а куда этот мусор отвозить? В Бурятии мусор не перерабатывается, грубо говоря, он хоронится под землей. И ситуация очень плачевная, нужно построить полигон, предварив это соответствующими подготовительными мероприятиями. Это всё, опять же, стоит денег, — рассуждает эксперт. — Приезжает природоохранная прокуратура, накладывает штрафы, приезжает Роспотребнадзор — штрафует. А мусор так и остается на берегах Байкала».

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Логинов подчеркнул, что мусорят, к сожалению, не только туристы, но и местные жители.

«Для решения этой проблемы необходима какая-либо программа развития бизнеса по утилизации, переработке отходов. Недавно мы проводили круглый стол, где эти вопросы как раз обсуждались. Приглашённый эксперт — представитель бизнеса — заявил, что готов работать над утилизацией отходов. Однако на это нужны деньги, и сейчас он пытается обратиться к властям Бурятии. Процесс вроде бы идёт, но сложно сказать, кода и как в итоге проблема будет решена. Поэтому пока остаётся только одно: работать с людьми, улучшая их отношение к природе, а также стараться донести до наших властей масштабы проблемы и необходимость решительных мер», — считает собеседник ИА REGNUM.

По данным «Новой энергии», в Бурятии ежегодно образуется около 50 млн тонн мусора.

«Очень скоро мы и наши дети просто утонем в мусоре. Делайте то, что можете. Убирайте мусор за собой», — призывает «Новая энергия», также создавшая видеоролик по проблеме замусоривания Байкала.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Бурятии до 2016 года насчитывалось более 600 мусорных полигонов, однако из-за ужесточения требований законодательства они стали несанкционированными. Мусор теперь можно вывозить только на полигоны, занесенные в Государственный реестр и прошедшие экологическую экспертизу. По информации парламента Бурятии, таких в республике всего три. Поэтому собранный мусор приходится временно хранить на мусороперегрузочных станциях, а потом перевозить на полигоны.

В 2015 году в республике образовалось более 50 млн тонн отходов. Из них более 96% — отходы горнодобывающей отрасли. 95% из 275 тыс. тонн ТБО находится на полигонах, и лишь 1% утилизируется.

О том, что ещё угрожает уникальному озеру Байкал, находящемуся в центре Азии на границе Иркутской области и Бурятии, читайте в сюжете ИА REGNUM «Проблемы Байкала».