Вашингтон, 18 августа, 2017, 06:36 — ИА Регнум. В благодарность за сверхлояльное поведение Пекина в отношении политики США Дональд Трамп подписал указ, являющийся в полной мере антикитайским. Почему Вашингтон открыл для себя возможность введения санкций против китайских товаров, рассказывает в своей статье редактор ИА REGNUM Юрий Баранчик.

Иван Шилов ИА REGNUM Си Цзиньпин и Дональд Трамп

Начавшись как расследование относительно возможного нарушения Китаем прав на американскую интеллектуальную собственность, новый указ Трампа может иметь своим следствием увеличение пошлины для продукции КНР. Особенно пикантным это решение выглядит на фоне крупных шагов Пекина навстречу разного рода инициативам США. Как говорится, «всякое доброе дело должно быть наказано». Особенно, когда речь идет о борьбе за планетарное лидерство.

Несмотря на публичное отрицание Пекином формата G2, все его поведение демонстрирует готовность к альянсу с Вашингтоном. Возможно, это следствие древней стратегии «задушить в дружеских объятиях»? Но, судя по последним шагам американского президента в отношении Китая, этот номер не пройдет. Всякого рода задабривание дяди Сэма оборачивается для Китая мощными щелчками по носу. В ответ на открытие своего рынка для американских товаров, включая углеводороды, Китай поставил себя под угрозу весьма болезненного удара по собственной торговле. И это после той истории с шоколадным тортом, когда, пытаясь найти мирное компромиссное решение по Сирии, Си Цзиньпин был огорошен известием о нанесении американцами ракетного удара по сирийской авиабазе.

Отказывающийся бороться за свои права Китай автоматически выставляет в качестве единственного противовеса американской политики Россию. Можно ли надеяться, что позорящие китайскую цивилизацию «пинки и зуботычины» от американского партнера заставят вернуться в строй и вспомнить о своих интересах?

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