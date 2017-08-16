Москва, 16 августа, 2017, 13:17 — ИА Регнум. Российские ученые разработали титановый шелк, который можно применять в медицине в качестве материала для имплантатов. Об этом 16 августа сообщает газета «Известия».

Temp-msk.com Титановый шёлк

Титановый шелк, созданный учеными Центральной клинической больницы РАН, представляет собой эластичную сетку, которую можно применять в травматологии, челюстно-лицевой хирургии, гинекологии. Также материал используется для оперирования паховых грыж.

Сообщается, что эластичные титановые имплантаты были созданы в качестве альтернативы полипропиленовой сетке, которая применяется при оперировании грыж. Проблема традиционных материалов заключается в том, что срок их службы в организме ограничен из-за деградации материала.

«Когда разрабатывается материал для имплантации, всегда возникает дилемма: с одной стороны, он должен быть такой же эластичный, как ткань организма, с другой — такой же инертный, как титан, платина, тантал», — приводит издание слова одного из разработчиков Антона Казанцева.

По словам ученых, титановый шелк — это сетка, связанная из сверхтонкой титановой нити диаметром 30−38 мкм. Технология вязания позволяет в 2−3 раза облегчить имплантаты и сделать их эластичнее. Из титановой нити изготавливают как тонкие, так и весьма объемные имплантаты.

Специалисты ЦКБ РАН уже провели доклинические и клинические испытания титанового шелка и зарегистрировали его для продвижения в практическое здравоохранение.