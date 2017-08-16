Калининград, 16 августа, 2017, 13:07 — ИА Регнум. Налог на добавленную стоимость (НДС) на авиаперевозки в Калининградскую область должен быть обнулен. Об этом в ходе совещания по развитию транспортной инфраструктуры Северо-Запада России заявил президент Владимир Путин.

Владимир Путин

Как отметил глава государства, регион является для России единственным эксклавным, то есть отделенным от основной территории и окруженным другими странами. Исходя из этого в позиции Минфина о необходимости сохранения целостности налоговой системы может быть сделано исключение.

«По авиационный перевозкам для Калининграда — НДС убираем», — заявил президент.

Он добавил, что жители области воспримут такую новость с радостью.

Как сообщало ИА REGNUM, Путин обратил внимание на ненадлежащее состояние пунктов пропуска через границу в Северо-Западном Федеральном округе, который граничит с семью странами. Он отметил, что реконструкции пропускных пунктов не было с 1990-х годов, люди теряют время в очередях, груз простаивает на границе.

Президент призвал «вернуться к вопросам финансирования» и провести их ремонт. Это необходимо для обеспечения удобного и быстрого пересечения границы, добавил он.

Напомним, 16 августа глава Российского государства Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Калининградскую область. Президенту предстоит ряд встреч, в том числе — с временно исполняющим обязанности главы Калининградской области Антоном Алихановым.

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