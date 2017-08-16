Калуга, 16 августа, 2017, 13:17 — ИА Регнум. Депутата законодательного собрания Калужской области Дмитрия Смирнова приговорили к 200 часам обязательных работ и на два года лишили водительских прав за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель калужского регионального следственного управления СКР Лилия Мошкова, 16 февраля 2017 года автомобиль под управлением депутата был остановлен сотрудниками ГИБДД в Мосальске. Согласно показаниям полицейских, вместо водительских прав и документов на автомобиль водитель протянул гаишникам удостоверение депутата, пояснив, что является неприкосновенным.

ktphotography Руль автомобиля

В ходе разбирательств выяснялось, что в марте 2016 года депутата уже привлекали к административной ответственности за аналогичное нарушение. Смирнов был оштрафован на 30 тыс. рублей и лишён права управления транспортными средствами на 1,5 года за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

В 2017 году он также отказался от освидетельствования, хотя сотрудники ГИБДД отметили признаки опьянения. Депутат был отстранён от управления транспортным средством на месте происшествия. Было возбуждено уголовное дело за повторное управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

«В ходе расследования депутат признал свою вину. Он пояснил, что понимал, что не мог управлять транспортным средством, будучи лишенным прав и в состоянии алкогольного опьянения, но думал, что «ничего страшного не случится, если он перегонит автомобиль на небольшое расстояние», — сказала Мошкова.

Напомним, за шесть месяцев 2017 года в Калужской области зарегистрировано 64 дорожных происшествия с участием водителей в состоянии опьянения, в которых 36 человек погибли и 469 получили ранения. В 2016 году с участием водителей в состоянии опьянения зарегистрировано 169 ДТП, в них погибло 50 и ранено 227 человек.