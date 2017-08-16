Москва, 16 августа, 2017, 13:05 — ИА Регнум. Рубль получил поддержку от останавливающегося рынка нефти, но инвесторы все равно отворачиваются от российской валюты. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 августа заявил президент АО «Банк Воронеж» Олег Кисляк.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

«С одной стороны, сейчас рубль получает поддержку от восстановления цен на нефть, снижения геополитических рисков и налогового периода. С другой, доллар вновь растет на мировом рынке, а инвесторы постепенно отворачиваются от российских активов», — отмечает Кисляк.

По его словам, происходящее может означать, что и небольшое укрепление российской валюты, и ее стабилизация не продлится долго, как и стабильность.

«Ближе к осени давление на рубль будет увеличиваться, поэтому сначала он упадет ниже 60, а затем будет двигаться к диапазону 62−64 за доллар», — уверен Кисляк.

Впрочем, отмечает он, большое значение будет иметь публикация так называемых «минуток» ФРС — протоколов заседания Федеральной резервной системы США, которые выпускаются через три недели после ее заседания.

«Это событие рубль будет отыгрывать уже завтра, 17 августа. При мягкой риторике регулятора у рубля есть шансы протестировать 59,5 к доллару», — предполагает Кисляк.

Курс российской валюты 16 августа оказался в районе 59,7 за доллар при стоимости барреля нефти марки Brent в 51,1 доллар. На таком уровне рубль начинал 2017 год. Цена одного доллара в январе достигала 59,6 рублей, а затем стала опускаться до 56 рублей за доллар в апреле. Впрочем, на этом укрепление российской валюты завершилось и она перешла к планомерному падению.