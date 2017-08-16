Москва, 16 августа, 2017, 12:57 — ИА Регнум. В России за неделю (2−9 августа) численность безработных граждан уменьшилась на 1%. Безработными за этот период признаны 788 тыс. 417 граждан. Годом ранее их насчитывалось 932 тыс. 404 человека, сообщили в Минтруда РФ.

Бен Шан. Безработные. 1938

Снижение числа безработных зафиксировано в 80 регионах России. Наибольшее сокращение наблюдается в республиках Хакасия, Тува, Крым, Дагестан, Чувашской Республике, Кабардино-Балкарской Республике, Ненецком, Чукотском автономных округах, Краснодарском, Забайкальском краях, Тульской и Орловской областях.

Незначительный рост отмечен в республиках Алтай, Саха (Якутия) и Московской области.

Не изменилась численность безработных в Республике Коми и Чеченской Республике.

В настоящее время количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, составило более 1,6 млн единиц.

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Как сообщало ИА REGNUM, по мнению главы Минтруда РФ Максима Топилина, в России показатели рынка труда демонстрируют позитивную динамику. Число безработных в стране снижается шестой месяц подряд — с 15 марта 2017 года (923 тыс. 615 человек).