Ханты-Мансийск, 16 августа, 2017, 12:57 — ИА Регнум. Пожар на скважине 1825 кустовой площадки №50 Ван-Еганского месторождения в Югре до сих пор не потушен. Но зона фонтана полностью локализована. На месте происшествия создан и действует оперативный штаб, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте общественных и внешних связей ХМАО.

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Пожар на Вань-Еганском месторождении «Роснефти» не удается ликвидировать с 10 августа. Буровая вышка разрушена. Огонь грозил перекинуться на три расположенные рядом скважины, но локализован.

«Для работы привлечены специализированные организации, которые занимаются расчисткой устья скважины, — сообщил СМИ генеральный директор ПАО «Варьеганнефтегаз» Игорь Онешко. — Также мы предпринимаем действия по оттеснению фронта газа под землей. Никаких техногенных последствий не происходит, это полностью управляемый фонтан. В скором времени мы постараемся все локализовать. Сегодня мы полностью обеспечены необходимым материалом, оборудованием и инструментами для такой работы. Состояние стабильное, люди работают».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ЧП случилось вечером 10 августа. В ходе буровых работ произошел неконтролируемый выброс газа из скважины. Возникло возгорание.

Восемь работников получили сильнейшие ожоги, трое в тяжелом состоянии. Сейчас они находятся в больнице. Часть отправлена в ожоговый центр Сургута. Все пострадавшие — граждане Украины, работники подрядной организации ООО «Интегра-Бурение».

«На сегодняшний день есть положительная динамика по большинству пациентов, за исключением одного, находящегося в крайне тяжелом состоянии. Пока по нему прогноз очень сложный. Вся необходимая помощь оказывается в одном из наших лучших ожоговых отделений округа. Транспортировать пострадавших никуда не нужно. Мы сами доведем пациентов до выздоровления», — отметил заместитель директора департамента здравоохранения Югры Владислав Нигматулин.

ООО «Интегро-бурение» взяло на себя обязательства по обеспечению пострадавших дорогостоящими лекарствами на весь период реабилитации и санаторно-курортным лечением после выписки. Пострадавших ждет страховая выплата, их семьям уже оказана материальная помощь.

Проверкой по факту произошедшего занялась прокуратура. Также активно подключились Следственный комитет РФ и Ростехнадзор. Следователи предположили, что ЧП возникло из-за того, что работы проводились с нарушением требований охраны труда. Возбуждено уголовное дело о нарушении охраны труда.