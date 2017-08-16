Краснодар, 16 августа, 2017, 12:55 — ИА Регнум. В кубанской столице нарушители природоохранного законодательства нанесли вред окружающей среде как минимум на 3,7 млн рублей. Как выяснилось, загрязняли недобросовестные ассенизаторы территорию в районе спортивного комплекса «Баскет-Холл» Краснодара. Хозяйственно-бытовые стоки и отходы из выгребных ям сливались в оросительные каналы, передаёт ИА REGNUM 16 августа.

Oblkompriroda.volgograd.ru Несанкционированный слив отходов

Тревогу забили местные жители, которые обратились к региональным общественникам с жалобами на неприятный запах, исходящий от воды, добываемой в этом районе из индивидуальных скважин. Горожане сообщили, что в летний период из-за жары запах усиливается и витает в воздухе в радиусе около 10 км. По информации граждан, основной причиной загрязнения грунтовых вод является неконтролируемый сброс жидких отходов в заброшенные оросительные каналы, расположенные вблизи спорткомплекса.

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В Сочи пришла жара: мусорные Памиры начали источать зловоние

«Я живу в этом районе и могу лично подтвердить факт загрязнения окружающей среды нечистыми на руку предпринимателями, которые в целях экономии сливают содержимое ассенизаторских машин в водные каналы», — сказала эксперт ОНФ в Краснодарском крае Елена Костоправкина.

По ее словам, официальной свалки здесь нет, но спецавтотранспорт сюда «регулярно сворачивает».

«Более того, сваливается и строительный мусор. Запах нечистот распространяется на всю округу, а воду из-под крана пить вообще невозможно», — добавила Костоправкина.

Выехавшие на место для установления виновных активисты ОНФ, инспекторы Росприроднадзора и журналисты обнаружили порядка десяти автотранспортных средств, осуществляющих систематический сброс в водные каналы. Также были зафиксированы незаконные вывозы строительного мусора, образовавшегося в ходе ремонтных работ на одном из крупных дорожных предприятий.

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Факт причинения вреда почве подтвердился по результатам исследования забора проб. В ходе рейдовых мероприятий было установлено, что ежедневно в этом районе происходит более 100 сливов жидких отходов, каждая зафиксированная машина делает по 5−10 рейсов. Предварительный ущерб, нанесенный природе, специалисты уже оценили в 3,7 млн руб.

Виновные, сливавшие жидкие отходы в непредназначенное для этого место, а также работавшие без соответствующей лицензии, понесут уголовную ответственность. Материалы проверок в настоящее время переданы в прокуратуру для принятия решения о возбуждении уголовных дел согласно ст. 171 УК РФ.

Добавим, что «Баскет-Холл», расположенный на территории «Города спорта» на севере Краснодара, был открыт в 2011 году и является домашней ареной ПБК «Локомотив-Кубань». Как сообщается на официальном сайте «Города спорта», в настоящее время спорткомплекс является не только местом проведения спортивных соревнований по командным видам спорта на самом высоком уровне, но и главной концертной площадкой Краснодара. Тем печальнее, что территория вблизи спорткомплекса превращается в место слива зловонных отходов.

Как сообщало ИА REGNUM, проблема утилизации отходов на Кубани, несмотря на меры, предпринимаемые властями, продолжает оставаться довольно острой. Так, буквально на днях в Сочи по улицам текли канализационные реки. Грязная вода, от которой исходил характерный для нечистот запах, залила одну из полос проезжей части, а также тротуар. Видео с «коммунальным» безобразием в сеть выложила местная жительница.