Варшава, 19 августа, 2017, 10:10 — ИА Регнум. Реакция польских официальных лиц на проходящие в Белоруссии российско-белорусские учения «Запад-2017» оказалась довольно сдержанной, несмотря на мощный разогрев СМИ. Означает ли это изменение вектора внимания польских политиков на географической карте Европы, рассказывает в своей статье редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Показательным моментом можно считать результаты встречи министров обороны Польши и Украины 14 августа. Хотя в ходе встречи министр обороны Польши Мачеревич подчеркнул «игнорирование Россией минских договоренностей» и опасность обострения ситуации в связи с проведением упомянутых учений, но на сайте министерства обороны Польши об учениях не сказано ни слова. Визит же украинского министра обставлен как дань историческому событию по обретению Польшей независимости в 1920 году. Связано такое отсутствие алармизма и апокалипсических сценариев, скорее всего, с тем, что последние недели на острие польской общественной жизни вновь оказалась внутренняя политика.

Кроме того, в геополитическом смысле внимание всего мира по большей части приковано к глобальному Югу, бассейну Черного моря, где сталкиваются интересы многих региональных акторов. Но Польша и Прибалтика в этом контексте оказываются на далеком фланге событий. А впереди у Польши маячит грядущее разбирательство с Германией, исторические противоречия с которой продолжают нарастать.

Читайте подробности в статье: Почему российско-белорусские учения «Запад-2017» перестали пугать Польшу

Обратите также внимание на другие статьи Станислава Стремидловского, посвященные внутренней и внешней политики Польши.