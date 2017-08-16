Калуга, 16 августа, 2017, 13:04 — ИА Регнум. 77-летний житель Боровска обвиняется в насильственных действиях сексуального характера в отношении детей, а также угрозе убийством. Об этом 16 августа корреспонденту ИА REGNUM заявил руководитель следственного отдела СУ СКР по Калужской области Дмитрий Анненков.

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По версии следствия, летом 2016 года подозреваемый демонстрировал несовершеннолетним свои гениталии. После того как он удостоверялся, что за ним наблюдают дети, пенсионер прилюдно раздевался. Потерпевшими от развратных действий признаны и девочки, и мальчики. Кроме того, мужчину подозревают в угрозе убийством группе детей. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он, вооружившись топором, заявлял играющим во дворе детям в возрасте от 6 до 15 лет, что убьёт их.

Психиатрическая экспертиза, назначенная в рамках уголовного дела, показала у подозреваемого наличие психических нарушений, которые сопровождаются бредовыми идеями преследования на фоне длительного пьянства.

Согласно выводам врачей, его необходимо поместить в психиатрический стационар. В настоящее время следствие по уголовному делу завершено и направлено в суд для рассмотрения вопроса о применении к пенсионеру принудительных мер медицинского характера.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM , ранее в Калужской области задержали 20-летнего мужчину, который знакомился в социальных сетях со школьницами и, угрожая расправой, требовал присылать ему личные откровенные фото. Домогательствам в частности подверглись 11-летняя жительница Вологодской области и 10-летняя школьница из Омска.