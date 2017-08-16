Александрия, США, 16 августа, 2017, 12:55 — ИА Регнум. Компания Ford запатентовала идею транспортного средства со съемными рулевым колесом и педалями, заявка была подана компанией в Управление по патентам и товарным знакам США еще 5 февраля 2016 года, об этом 15 августа сообщил портал motor1.

Arvind Govindaraj Беспилотный автомобиль Ford Fusion Hybrid

Ведомство опубликовало патент только 10 августа 2017 года. Автор заметки считает, что эта система не будет внедрена, пока в продажу не поступят полностью автономные транспортные средства.

Автомобиль с этой системой имел бы салон с приборной панелью, в которой были бы размещены специальные ниши для установки рулевого колеса и педалей, также было бы предусмотрено наличие точек фиксации этих частей. В случае их отсутствия ниши закрывались бы съемными панелями.

Согласно приведенной в патенте информации за безопасность водителя должны отвечать две подушки безопасности. Одна располагается в рулевом колесе, а другая — в приборной панели. Согласно задумке конструкторов, если рулевое колесо демонтировано, функция переходит к подушке, расположенной в приборной панели.

Предложенный Ford вариант подразумевает, что съемное рулевое колесо будет механически соединяться с рулевой системой, так же дело обстоит и с педалями. Однако компания не исключает, что возможна и альтернативная конструкция, в которой соединение этих частей с системами автомобиля будет электронным.

Напомним, 13 августа СМИ сообщили, что Управление по стандартизации и метрологии ОАЭ (ESMA) намерено приступить к разработке и внедрению требований и правил, которые будут применяться по отношению к беспилотным автомобилям. Это первая подобная инициатива, правила ведомство планирует выпустить уже в ноябре 2016 года.