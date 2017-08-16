Ford запатентовала систему съемных руля и педалей для беспилотных авто
Александрия, США, 16 августа, 2017, 12:55 — ИА Регнум. Компания Ford запатентовала идею транспортного средства со съемными рулевым колесом и педалями, заявка была подана компанией в Управление по патентам и товарным знакам США еще 5 февраля 2016 года, об этом 15 августа сообщил портал motor1.
Ведомство опубликовало патент только 10 августа 2017 года. Автор заметки считает, что эта система не будет внедрена, пока в продажу не поступят полностью автономные транспортные средства.
Автомобиль с этой системой имел бы салон с приборной панелью, в которой были бы размещены специальные ниши для установки рулевого колеса и педалей, также было бы предусмотрено наличие точек фиксации этих частей. В случае их отсутствия ниши закрывались бы съемными панелями.
Согласно приведенной в патенте информации за безопасность водителя должны отвечать две подушки безопасности. Одна располагается в рулевом колесе, а другая — в приборной панели. Согласно задумке конструкторов, если рулевое колесо демонтировано, функция переходит к подушке, расположенной в приборной панели.
Предложенный Ford вариант подразумевает, что съемное рулевое колесо будет механически соединяться с рулевой системой, так же дело обстоит и с педалями. Однако компания не исключает, что возможна и альтернативная конструкция, в которой соединение этих частей с системами автомобиля будет электронным.
Напомним, 13 августа СМИ сообщили, что Управление по стандартизации и метрологии ОАЭ (ESMA) намерено приступить к разработке и внедрению требований и правил, которые будут применяться по отношению к беспилотным автомобилям. Это первая подобная инициатива, правила ведомство планирует выпустить уже в ноябре 2016 года.