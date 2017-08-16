Пионерский, Калининградская область, 16 августа, 2017, 12:41 — ИА Регнум. Пункты пропуска через границу на северо-западе России должны быть приведены в нормативное состояние. Об этом в ходе совещания по развитию транспортной инфраструктуры региона заявил президент России Владимир Путин, сообщает 16 августа пресс-служба Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Глава государства отметил, что реконструкции пропускных пунктов не было с 1990-х годов, из-за чего наблюдаются простои груза и очереди. Для сотрудников и граждан, пересекающих границу, не хватает элементарных удобств.

Нехватка финансирования составляет примерно треть от суммы, необходимой для содержания и эксплуатации пунктов пропуска. При этом в Северо-Западном Федеральном округе, граничащем с семью странами, находится 20% всех пропускных пунктов — 65 из 312.

Президент отметил, что необходимо «вернуться к вопросам финансирования» пропускных пунктов и сделать их ремонт. Для удобного и быстрого пересечения границы должны быть созданы все условия, добавил он.

Путин подчеркнул, что и на Северо-Западе, и в целом по России должен применяться комплексный подход к развитию транспортной инфраструктуры. При строительстве новых объектов должны приниматься во внимание текущие и перспективные потребности бизнеса и граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 августа президент России Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Калининградскую область. Здесь глава государства проведет ряд встреч, в частности посетит новый терминал аэропорта «Храброво» и встретится с временно исполняющим обязанности главы Калининградской области Антоном Алихановым.

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